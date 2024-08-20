История циклична. Чем для нас важен 'кейс' Азербайджана в БРИКС

Главное, что должно тревожить - чтобы, через некоторое время, на этот путь снова не стали мы.

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Чем для нас важен кейс Азербайджана, попросившегося в объятия России (и своего заклятого "брата" - Ирана) в БРИКС?

Выводом о том, что, пока Россия существует, она, даже совершив геноцид, войну, убийства миллионов, - рано или поздно найдет путь снова пролезть в умы и души, найти взаимопонимание с элитами и восстановить свое влияние в любом государстве.

Найдет, кого купить - политиков, блогеров, журналистов, найдет диктатора, которому нужно усиление или защита власти, подождет хунту, которой нужна будет легитимизация - и снова припрется с кокошниками, водкой и балалайкой туда, где, казалось бы, никто и никогда ее уже не будет ждать.

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История циклична. Россия убивала людей в Венгрии 70 лет назад. Теперь Орбан и Сийярто - адвокаты Москвы. Россия вытаптывала Чехословакию, теперь Фицо - пиар-менджер кремля в ЕС. Россия вооружала Саддама Хусейна танками и химическими снарядами, чтобы иракская армия убивала тысячи персов, оккупируя Иран - сейчас Тегеран - надежный поставщик оружия для армии оккупантов. Россия всеми силами и средствами реализовывала геноцид афганского народа - теперь Талибан (до сих пор, кстати, запрещенный в РФ) стал надежным партнером Москвы.

Собственно, в нашей истории было то же самое. Несколько сотен лет этноцида, принудительной денационализации и русификации, порабощения, закрепощения, репрессий, геноцид в разных проявлениях, ГУЛАГ, СевЛаг, расстрелянное возрождение, карательная психиатрия, колонизация и перезаселение наших территорий - а мы все забыли и простили, "дружили" и заигрывали с Москвой в 90-е и двухтысячные, смеялись над Ющенко, избрали президентом откровенно пророссийского Януковича.

Поэтому не следует удивляться, что Азербайджан (по крайней мере, на уровне властного клана), готов забыть принудительный раздел нации между российской и Персидской империями, уничтожение интеллигенции и политических лидеров, ликвидацию своей государственности в 1920-е, свой большой искусственный Голод, оккупацию Карабаха, Черный январь и Ходжалы. Но, в конце концов, это их дело - как Грузии или Казахстана или Молдовы (которые, усилиями тамошних политиков, стали на очередной виток пути "забвения" несколько раньше).

Главное, что должно тревожить - чтобы, через некоторое время, на этот путь ВНОВЬ не стали мы.

Да, и 100, и 120 лет назад, и в 90-е, и 2014 тоже большинство говорили "никогда снова" и горячо уверяли себя и мир, что подобное невозможно.

Но исторические факты - упрямая штука, а "бабло" побеждает добро. Не зарекайтесь, потому что это не работает.

А цивилизованный мир, в конце концов, должен осознать, что Карфаген должен быть разрушен.

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Кто такой Михаил Ганницкий? Михаил Ганницкий - украинский журналист, колумнист, шеф-редактор УНИАН. Окончил Институт журналистики КНУ имени Т.Г. Шевченко. Бывший главный редактор Сегодня.ца и заместитель главного редактора газеты "Сегодня". Член Национального союза журналистов Украины.

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