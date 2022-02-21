Историческое значение Мюнхенской речи Зеленского для Украины и Запада

Владимир Зеленский во время выступления в Мюнхене / president.gov.ua

19 февраля 2022 года стало историческим моментом в новейшей истории Украины. Президент Владимир Зеленский в Мюнхене сказал именно то, что в Украине давно хотели услышать.

Всех давно утомила эта невыносимо скучная похоронная процессия по поводу захоронения УССР под названием Вторая Украинская республика.

Эти унылые завывания с бубнами, эти торжественные траурные речи на очередную годовщину битвы под Крутами, после которых державные мужи едут в ближайший дорогой кабак на черниговской трассе и перетирают, на какой теме можно еще вытащить бабла из госбюджета. И так все 30 лет.

По факту мы имели видимость государственности, у которой была видимость гарантий безопасности со стороны наших "стратегических партнеров", видимость внешней политики, видимость армии, образования, здравоохранения. Всерьез были только деньги и темы, которые их генерировали.

Мюнхенская речь Зеленского проводит границу между реальностью и вымыслом, который не позволяет реалистично посмотреть на себя и свои возможности. Именно поэтому она является исторической для Украины. Речь Зеленского подводит жирную черту под симулякром государственности, когда мы играли навязанную нам роль.

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Ведь США и Россия навязали нам сдачу ядерного оружия в 1994 году в обмен на фиктивные гарантии вместе с остальными участниками Будапештского меморандума. Суть заявления не в том, что Украина вернет ядерное оружие. Конечно, нет. Это нереалистично. По крайней мере, на данном этапе.

Читайте такжеМощная речь президента в МюнхенеСуть в том, что Украина требует всех ключевых игроков дать конкретный и четкий ответ относительно того, как они смотрят на нее. Вы говорите, что у нас есть место в НАТО или ЕС? Когда она его получит? Нет, ответа на этот вопрос? А когда будет? Нет, ответа и на этот вопрос? А на какой есть? Вы хотите, чтобы Украина реализовала Минские соглашения? А какие гарантии вы даете, что в случае их реализации Путин не начнет требовать, чтобы Украина не пошла на новые уступки? Ах, вы не готовы дать гарантии….

Тогда Украина имеет полное право проводить такую внутреннюю и внешнюю политику, которая гарантирует ее выживание. В этом случае США и Европа не вправе требовать от нас вести себя так, как им выгодно. Как будто мы имеем перспективу на членство НАТО или ЕС, но при этом в Вашингтоне, Берлине или Париже смотрят на нас так, как как мы будто уже относимся в зоне влияния России. "Выполняйте Минск-2", — говорят нам. А почему мы его должны выполнять, если это ставит крест на нашей государственности? Мы должны сделать харакири, чтобы потом тихо и безропотно умереть ради того, чтобы у кого-то в Вашингтоне, Берлине или Париже не испортился аппетит?

Читайте такжеУгроза "смерти" Будапештского меморандума и упрек Западу: что говорил Зеленский в МюнхенеУкраина определенно не собирается делать себе харакири. Потому Зеленский поднял вопрос о определенности и честности со стороны наших западных союзников касательно геополитического статуса Украины. Именно неопределенность сегодня убивает Украину, ибо порождает у различных социальных групп нашей нации ожидания, под которыми нет никаких оснований.

Именно для того, чтобы развенчать иллюзии, Зеленский в Мюнхене потребовал ответы на принципиально важные вопросы. Украине не нужна болтовня, что она имеет перспективу членства в НАТО, когда здесь и сейчас НАТО не готово включиться в спасение Украины. Какой смысл в гипотетическом членстве Украины в НАТО через 20 лет, если Украина может быть уничтожена Путиным уже в ближайшие дни? Украина 8 лет несет конкретные человеческие, экономические и территориальные потери ради идеи быть равноправным членом Западного мира. Однако беззубая реакция Запада на угрозы Путина ставит под вопрос насколько рациональны эти потери. Более того, насколько ценности Запада действительно правдивы. Является ли Запад тем, что декларирует? Это отнюдь не риторический вопрос.

В этой ситуации Украина перед лицом конкретных и чрезвычайно опасных угроз со стороны Путина обязана демонтировать то, что делает ее позицию слабой, зависимой и позволяет ей манипулировать и России, и Западу. В этом суть речи Зеленского в Мюнхене.

Она открывает нам - выход за пределы галлюцинаций и фантазий о мире, которого нет, и прокладывает мостик к миру, где мы реально живем и который необходимо изменить, чтобы он стал более честным и безопасным. Поэтому, когда посол Германии в Украине говорит о том, что Будапештский меморандум не имеет юридических обязательств, то Украина имеет полное право сказать: "Ок, раз так, то мы имеем право выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия и советуем это делать всем государствам, которые думают, что гарантии безопасности со стороны ядерных государств что-то значат. Уж теперь Украина может четко сказать, что никаких гарантий безопасности ядерные державы вам не дают". Как тебе такой мир, Илон Маск?

Станет ли легче Украине от этого? Нет. Но мы теперь твердо знаем, что наше будущее полностью и целиком зависит только от нас. Только от нас. И действовать мы должны соответствующим образом.

Да, Украине будет очень тяжело. Как было тяжело Израилю в 1948 году. Или Турции в 1922 году после того, как был навязан Севрский мирный договор 1920 года, и страну просто расчленяли, исходя из интересов победителей в Первой мировой войне - стран Антанты. И, тем не менее, и Израиль, и Турция, которые понимали, что выживание – спасение рук самих утопающих, выстояли в жесткой борьбе и сегодня вполне себе процветают.

Таким образом, будущее Украины могут гарантировать только украинцы. Если наш народ хочет сохраниться, то он должен отбросить все сантименты относительно того, что наши действия могут кому-то не нравиться, кого-то раздражать или даже бесить. Украина последние 8 лет старалась не ставить наших западных союзников в неловкое положение. Однако, наша скромность и стремление все время заглянуть в рот западных демократов, которые вот-вот произнесут благую весть, не оправдали себя.

Все усилия Украины быть удобной для США и Европы закончились тем, что сегодня у наших границ стоит 150-тысячная армия Путина, которая угрожает широкомасштабным вторжением в Украину.

Чуда не будет. Это нужно принять и жить с этим.

Что нам в этой ситуации нужно от Запада? Максимально возможная помощь. Без болтовни о перспективах членства в НАТО или ЕС. Запад должен четко ответить, считает ли он Украину частью своего мира. Этот ответ будут пристально изучать на Тайване, в Восточной и Центральной Европе, в Финляндии, Центральной Азии, Юго-Восточной Азии, Ближнем и Среднем Востоке. Потому что позиция Запада относительно Украины будет корректировать позицию союзников США и стран Западной в Европы на всех ключевых геополитических площадках, где Запад имеет конфликт интересов с Китаем и Россией. Ведь Китай и Россия твердо намерены пересмотреть баланс сил, сформированный в Ялте и Потсдаме в 1945 году. Когда Пекин признает право Аргентины на Фолклендские острова, то он претендует на то, чтобы влиять на геополитический расклад в Южной Америке. За счет Великобритании и США. Путин делает то же самое, когда требует от США откатиться в Европе на уровень 1997 года.

Поэтому глава МИД Германии Анналена Бербок абсолютно права, когда заявил, что украинский кризис, на самом деле — это российский кризис. Это кризис по поводу демонтажа и переформатирования глобальной архитектуры безопасности, сложившейся после "конца истории Фукуямы". Путину не нужны Европейский союз, НАТО и прочие "реликты" Ялтинско-Потсдамской системы. Ему нужен концерт великих держав, где Россия будет равноправным партнером. Этот концерт великих держав решит все мировые проблемы за счет мелких и средних держав. Как потенциально выглядит такой мир? Посмотрите карту мира и Европы 1914 года до рокового выстрела Гавриила Принципа в Сараево. Это мир империй. И Путин предлагает вернуться к империалистической политике.

Поэтому речь Зеленского не по поводу возврата Украиной ядерного оружия. Она по поводу адекватности не только Украины, но и США с Европой. Необходимости рационально посмотреть правде в лицо, чтобы осознать приятие бремени ответственности на фоне возросшей силы и амбиций автократических держав. Джозеф Байден постоянно говорит о мире демократии, который противостоит миру автократии. Так вот, мир демократий сегодня умирает из-за инфантильного страха перед драматическими изменениями в мире, которые меняют баланс сил не в их пользу. Ровно 50 лет назад президент США Никсон пошел на радикальный шаг – заключил сделку с Китаем против СССР. Этот союз ослабил позиции СССР и заставил отвлекать его огромные ресурсы на защиту Дальнего Востока и Сибири. Сегодня Москва и Пекин заключили сделку против Вашингтона, как Сталин и Гитлер заключили пакт Молотова-Риббентропа за счет Польши и других стран Восточной Европы в 1939 году. Словно Даладье и Чемберлен в 1938 году, пытавшиеся спасти мир за счет сдачи Чехословакии Гитлеру, сегодня точно также западные лидеры надеются оттянуть ужасный конец. Но рискуют получить ужас без конца. Сегодня Западу нужен новый Черчилль, а не очередной Чемберлен.

От Мюнхенской речи Зеленского всего несколько шагов к тому моменту, когда украинцы начнут смотреть на мир и самих себя из общего понимания ситуации, из общей системы координат, в рамках общего целеполагания. Да, мы заплатим за это высокую цену. Да, мы можем потерять еще территории и людей. Однако, я повторю мысль, которую произнес в октябре 2013 года – Украина будет занимать ровно ту территорию, которая соответствует ее уровню социальной организации. Наши потери сегодня напрямую связаны с нашей слабой организацией и нежеланием смотреть правде в лицо. Самое время это сделать!

Теперь же карты вскрыты. И все, что нужно будет делать дальше - двигаться в рамках нового украинского реализма.

Вот реальная суть речи Зеленского в Мюнхене, а не смешные фантазии о ядерном оружии, которые многие услышали. Это речь о взрослении и тяжелом принятии бремени взрослой жизни. Злой гений Путина не оставляет нам никаких других вариантов. Мы должны принять этот вызов и дать свой, выстраданный кровью и потом ответ. Как сказал мне Давид Сакварелидзе, чем меньше мы оставим пространства для иллюзорных и виртуальных обстоятельств, из-за которых Украине не может состояться как прогрессивное государство, тем быстрее мы будем двигаться вперед. Да будет так.