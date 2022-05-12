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Истерика России: способен ли Путин развязать открытую войну с НАТО

Владимир Горбач

политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества

12 мая 2022, 19:21

Благодаря усилиям россиян в Украине произойдет то, чего они боялись - расширение НАТО на восток.

НАТО, Россия, РФ
Россия угрожает Финляндии и Швеции из-за намерения вступления в НАТО / Reuters

Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр страны Санна Марин в совместном заявлении 12 мая впервые официально подтвердили, что поддерживают немедленное членство страны в Альянсе. Похожее решение могут принять и в Швеции. В ответ на это Россия заявила, что вступление стран в НАТО угрожает безопасности РФ, а потому она будет вынуждена принять военно-технические меры. В частности, у Путина заявили о созыве собрания ОДКБ.

Сам факт намерений Швеции и Финляндии вступить в НАТО стоит поприветствовать. Реакция России на это истерична и означает, что они фактически признают, что допустили стратегическую ошибку, напав на Украину. Потому что вместо того, чтобы не допустить Украину в НАТО, они подтолкнули к этому процессу Финляндию и Швецию.

Поэтому благодаря усилиям россиян произойдет то, чего они боялись - расширение НАТО на восток. Хотя на самом деле это не расширение, а воля стран-соседей идти на Запад, потому что инициатива вступления Швеции и Финляндии шла не от НАТО, а от самих стран, которые чувствуют угрозу от РФ для себя.

И чем сильнее они чувствуют угрозу, тем более решительно их движение на Запад. Для Украины это движение важно тем, что оно будет отвлекать внимание и ресурсы (по крайней мере политические) России на другое направление "мнимой угрозы". Поэтому нам в это время может быть немного легче.

Шанс вступить в НАТО Финляндия и Швеция получили, потому что сейчас для этого появилось окно возможностей. То есть когда Россия полностью завязла в войне с Украиной, она не может практически ничего сделать. Рано или поздно такой момент наступит и для Украины, когда Россия будет неспособна противодействовать этому сценарию - это может произойти как в случае проигрыша в Украине, так и в результате внутренних катаклизмов внутри самой РФ.

Собрание ОДКБ, которое объявила Россия - это тоже истерика. Это "игра мускулами" и попытка противопоставить НАТО свой союз безопасности. Но по сути ни одно из государств-членов ОДКБ не поддержало Россию в ее внешней интервенции и не хочет принимать в этом участие и, соответственно, разделять ответственность за не свои решения.

Читайте такжеРоссийская армия бродяг опозорилась на весь мир и стремится к реваншуФормально ОДКБ, возможно, и соберется, но никаких дальнейших действий не будет. Ибо каким образом членство Финляндии и Швеции в НАТО может угрожать, например, Казахстану или Армении? Это не об ОДКБ. И нынешние государства - сателлиты безопасности России, наоборот, будут искать баланс, чтобы сдерживать повторение российской агрессии в отношении самих себя, а не то чтобы воевать вместе с русскими с каким-то очень далеким от них Североатлантическим Альянсом. То есть это будет ритуальная встреча, которая ничего не будет означать. Просто на символическом уровне России надо дать ответ - мол, у нас тоже есть свое а-ля НАТО.

Что касается ядерного ответа, которым пригрозил Кремль, то это больше риторическое упражнение. Все уже давно поняли, что это - последний аргумент, который есть в российском арсенале и этот аргумент сугубо вербальный. Они могут угрожать атомным оружием, но не могут его применить, потому что будут уничтожены ответным ударом.

Искренне надеюсь, что предоставление Швеции и Финляндии статуса члена НАТО (или хотя бы статуса кандидата на вступление) будет использовано жителями Кремля для того, чтобы объяснить своему народу прекращение активных действий. Мол, это уже не просто война с Украиной, а война с Альянсом. А воюя с НАТО, можно дойти до ядерной войны и поэтому они останавливают горячую фазу войны, чтобы не нарываться на ядерный удар.

Это фактически могло бы быть для них шансом прекратить войну в Украине и сохранить лицо перед собственным народом.

Как правило, под военно-техническими мерами, которыми МИД России уже угрожает Финляндии, русскими подразумевается размещение ракетного оружия на участках, где они могли нести угрозу противнику. Обычно речь шла о Калининградской области и размещении в ней ракет, которые бы покрывали всю территорию Европы и могли бы добить как до Финляндии на севере, так и до запада, юга. Теперь Россия может заявить о том, что эти ракеты могут нести ядерное оружие, что будет представлять угрозу для НАТО и на основании этого требовать для себя какие-то условия. Соответственно подобные заявления - способ войти в переговоры и торги, в рамках которых Россия может попытаться вернуться к диалогу, который они вели накануне Нового года о каком-то новом стратегическом договоре и тому подобном.

Но теперь, когда Запад видит всю слабость России - и технологическую, и экономическую и, по большому счету, политическую (прежде всего - военную), он не пойдет на уступки, а будет дожимать Россию на своих условиях.

Единственный способ Запада и России договориться - это статус-кво, но он не устроит никого. Ни Запад, который уже не скрывает намерений дожимать путинский режим, ни Россию, которая из-за этого будет выглядеть той, кто потерпел геополитическое поражение и это будет понятно каждому россиянину. Потому что получится так, что Россия боролась за нерасширение НАТО, а получилось наоборот. Да и для Украины этот статус-кво тоже не может быть приемлемым без освобождения территорий.

Поэтому ситуация будет идти своим чередом и России придется тем или иным способом капитулировать, потому что противодействовать продолжающимся процессам они физически не в состоянии. Ведь у России нет сил, которые они бы могли применить для вторжения в Финляндию или Швецию - вся их боеспособная мощь сосредоточена либо в Украине, либо на подходе к ней. То, что Россия смирилась с Финляндией и Швецией и еще сильнее набросилась на Украину, выглядит нелогично. Потому что, во-первых, нечем с двойной силой набрасываться, а во-вторых, при чем Украина к геополитическому поражения на севере.

Мыслящие люди на России не могут трактовать таких действий власти иначе, как личное поражение Путина. Это, кстати, следствие его ошибочного решения вторжения в Украину - вместо того, чтобы остановить процессы, он их ускорил. Но многие мыслящие люди уже уехали из России, поэтому это не очень угрожает режиму Путина. А то, что они будут объяснять так называемому глубинному народу, который остался и участвует в войне, будет зависеть от того, что именно будут рассказывать ему пропагандисты Путина.

Читайте такжеНачало конца империи Путина: почему Россия не станет нападать на НАТОНо что бы они ни говорили, даже в отдаленной глубинке найдется хотя бы один человек, который, послушав разных шоуменов, поставит вопрос о том, что было до войны и что стало после - разница будет очевидной.

Пропагандисты, конечно, могут сказать, что вторжение в Украину было единственно возможным, не было другого выхода, потому что НАТО расширяется на Швецию и Финляндию. Мол, Россия попыталась превентивно сорвать этот процесс но не получилось. Но элиты этого Путину не простят. Поэтому они могут воспользоваться недовольством населения, чтобы сменить власть и продвинуться выше по ступеням властной иерархии.

Владимир Горбач,политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества, специально для Главреда

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новости России война в Украине НАТО новости Финляндии новости Швеции
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