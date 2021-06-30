Искаженное понимание "патриотизма": о наезде Ницой на Довбика

Артем Довбик (в центре) / Getty Images

Обидно, когда даже победа Украины в футбольном матче становится поводом для... языкового противостояния...

Эпическая победа, победа не простая, победа силы духа и готовности бориться в прямом смысле до последней минуты.

Гол с ударом Довбика (язык которого теперь не всем по нраву) - это уже добавленное время, то есть подтверждение "биться до последнего". И это гол не персонально Довбика - это гол команды.

Можно по-разному относиться к футболу, да и к профессиональному спорту вообще, но отрицать, что успехи на спортивной арене способствуют единению нации - бесполезно. Способствуют единству.

Читайте также"Московит": герою матча Швеция-Украина Довбику досталось от известной писательницы из-за российскойНу, так может победу не стоит терять пост-фактум?

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Еще раз: победа - единство - сила.

Зато: ссора - разъединение - слабость.

Украинский язык стоит продвигать. Но силой любви, а не ненависти. Силой собственного примера, а не заставляя.

В начале 90-х целая плеяда украинских футболистов, к сожалению, выбрала для выступлений сборную России, а не Украины. Это был их выбор. Для нас, конечно, досадно. Они усиливали российский футбол вместо того, чтобы усиливать украинский. Неужели кто-то до сих пор в силу искаженного понимания "патриотизма" хочет, что бы все русскоязычные украинские спортсмены выступали за российские, а не за украинские команды?

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Те, кто (конечно из патриотических соображений) вместо порадоваться успеху футбольной сборной, беспощадно критикуют футболистов за то, что они общаются не на том языке, на котором хотелось бы критикам, осознают ли, что работают не на единство нации?

Еще раз: вопрос в аспектах, в нюансах. Украинский язык следует поддерживать и пропагандировать. Но так, чтобы "поддержкой и пропагандой" не отталкивать, а наоборот, поощрять. Пренебрежение не поощряет. Ненависть не поощряет.

Поощряют симпатия и любовь.

Больше любви в "языковых вопросах" и "языковых дискуссиях", дамы и господа!