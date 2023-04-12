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Иранский узел: политическое фиаско России и Ирана на Южном Кавказе

Азер Худиев
12 апреля 2023, 19:45
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Активизация Ирана на Южном Кавказе не вызывает сомнений.
флаг ирана
Флаги Ирана / фото: flickr.com (Alan)

Официальный Тегеран стал более масштабно вмешиваться в региональную геополитическую ситуацию, чем привнес много неопределенностей, ответы по которым пытаются найти политики и эксперты.

Дело в том, что действия Ирана на Южном Кавказе оцениваются как негативные. Официальный Тегеран не способствует созданию новой региональной безопасности и развитию сотрудничества, его действия имеют радикальное религиозное содержание и преследуют разрушение светской государственности стран Южного Кавказа. На фоне катаклизмов глобальной геополитики эта тенденция воспринимается как очень опасный процесс. Поэтому выяснение основных мотивов и целей политики Ирана на Южном Кавказе не является тривиальным занятием. Здесь можно выделить несколько факторов, которые конкретно выражают основные направления политики официального Тегерана. Сразу придется признавать, что они с точки зрения современной геополитики несут в себе достаточно опасные риски.

В первую очередь, создается такое впечатление, что Иран действует в тесной координации с агрессивно настроенной Россией. Логика этого тезиса достаточно проста: Россия и Иран сотрудничают в ведении войны против независимой Украины и обе страны не хотят участия Запада в создании системы региональной безопасности в Восточной Европе и на Южном Кавказе. Более того, форма государственного устройства Ирана и России недемократическая, а авторитарно-диктаторская. Поэтому для Ирана и России Запад и его политика - это угроза в геополитической, политико-идеологической и управленческой плоскостях. Таким образом, сотрудничество этих государств-изгоев - ожидаемый процесс.

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Но, вместе с тем, между ними имеются некоторые противоречивые моменты, которые имеют не только исторические корни, но и не согласуются с геополитическими интересами этих стран на Южном Кавказе. Ирану не хотелось бы, чтобы Россия в одиночестве доминировала в этом регионе. А Россия не желает быть на равных с такой неравносильный ей страной, как Иран. Тем более, Иран находится во враждебных отношениях с сильной Европой и Израилем. Есть еще один значимый региональный фактор - это Азербайджан как лидер Южного Кавказа, как стратегический партнер Европы в энергетической сфере и как страна, подписывающая стратегический документ с Россией.

России нежелателен "уход" Азербайджана в сторону Запада, Турции, Израиля и даже к Ирану. Может быть по этой причине Россия способствовала активизации Ирана в регионе, надеясь, что под давлением официального Тегерана Азербайджан обратиться к России за спасением от Иранского нажима. Если была такая цель, то как показывает логика процессов, Москва и Тегеран явно просчитались – Азербайджан не только открыл посольство в Израиле, но и развивает военно-техническое сотрудничество с этой страной.

Но реакция Азербайджана этим не ограничивается. Официальный Баку уже объявил четырех сотрудников посольства Ирана персонами нон-грата. В течение 48 часов они должны были покинуть территорию Азербайджанской Республики.

Тогда получается, что Россия и Иран только испортили отношения с Азербайджаном, и одновременно способствовали укреплению позиций Запада и Израиля. Еще не стоит забывать, что Азербайджан и Турция остаются верными стратегическими союзниками, в этом направлении никаких негативных изменений нет и не ожидается.

Наконец, деструктивные действия Ирана против Азербайджана не изменил отношения Грузии к своему стратегическому соседу. Главы государств Азербайджана и Грузии еще раз подтвердили стремление к развитию сотрудничества между странами во время последней встречи в городе Габала.

Интересно, что активизация Ирана на Южном Кавказе не приносит реальных геополитических дивидендов и для Армении. Хотя официальный Тегеран поддерживает Армению во всех вопросах. Причиной этому является стремление Армении к Западу. Официальный Ереван понимает, что с Ираном не по пути, и в каждый момент нужно ожидать удары Западных стран и Израиля в сторону Ирана. Поэтому, союз Ирана и Армении больше носит словесный характер. Но все равно эксперты уверены, что от сотрудничества Ирана и Армении для Южного Кавказа никакой пользы не будет.

Немаловажную роль в этом процессе играет, как ни странно, сегодняшнее состояние украинско-иранских отношений. Украина географически находится в Восточной Европе. Но, во-первых, через Черное море граничит с Южным Кавказом, во-вторых, находится в тесном сотрудничестве с Грузией и Азербайджаном, в-третьих, Украина воспринимается Западом как оплот сопротивления к расширению российской агрессии в бок Европы. А Иран своей военной техникой и специалистами помогает агрессору России. Этим автоматически и вызывает ответную реакцию официального Киева к себе.

Обобщая отмеченные тенденции, можно отметить некоторые тезисы о роли Ирана в геополитическом аспекте на Южном Кавказе.

Официальный Тегеран пытаясь своей агрессией и террористическими тактиками воздействовать на Азербайджан, не только не укрепил свою позицию в регионе, но и начал терять бывшее влияние на страны этого региона.

Азербайджан дал решительный отпор каждой попытке дестабилизировать азербайджанское общество террористическими актами. Азербайджанские правоохранительные органы устанавливают конкретных участников террора и принимают ответные меры.

Теперь Иран в сознании среднего азербайджанца является источником вражды, террора и дестабилизации. Тем самым официальный Тегеран явно проигрывает Западу и Израилю.

Становится ясным, что не получается геополитическое сотрудничество Ирана и России. Они оба теряют Азербайджан и Грузию. На данном историческом этапе нет никаких шансов соперничать в регионе с Западом. Сотрудничество России и Ирана ни политически, ни экономически, ни идеологически не имеют никакого преимущества перед Западом и Израилем.

Наконец, Иран практически теряет возможность оставаться действующей геополитической силой на Южном Кавказе. Формально он, конечно, будет участвовать в разных геополитических конфигурациях. Но вряд ли сильные геополитические центры мира будут всерьез рассматривать иранский фактор как, например, 30 лет тому назад. Тегеран в этом плане идет не к будущему и даже не к прошлому – он просто разваливается во всех отношениях!

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