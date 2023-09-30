Иранские ракеты Fateh-110 и Zolfaghar: какая главная проблема для наших ПВО

Zelzal-1 даже повторяла характеристики китайских ракет, а именно, дальность полёта до 200 км, а масса боевой части около 500 кг.

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Иранские ракеты Fateh-110 и Zolfaghar / Коллаж Главред, фото Википедия, скриншот с видео

Итак, рукописи не горят или мой материал годичной давности, снова актуален.

Иранские ракеты Fateh-110 и Zolfaghar – что вы такое?

Сейчас у всех на слуху угроза получения россией иранских баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar. Однако в открытых источниках мало полной информации об этих ракетах за исключением данных об их дальности, точности и массы боевой части, а так же того факта, что они будут довольно непростой целью для нашей ПВО.

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Что же, давайте немного уточним и конкретизируем, что это за ракеты и даже более того, откуда они у Ирана вообще взялись.

Начнём с Fateh-110, которая, согласно данным в открытых источниках имеет дальность полёта до 300 км и боевую часть массой до 600 кг.

Fateh-110 была разработана на основе неуправляемой ракеты Zelzal-2, которая в свою очередь была создана на базе Zelzal-1. И именно Zelzal-1 даёт нам возможность представить себе, что такое Fateh-110 в её нынешнем виде.

Дело в том, что разработка Zelzal-1 сдвинулась с мёртвой точки в Иране, обложенном санкциями и ограниченном ракетными технологиями, после того как Исламской Республике была осуществлена поставка китайских ракет CSS-8.

Китайская ракета CSS-8, так же известная как Project 8610 представляла собой тактическую баллистическую ракету класса "земля- земля", была ничем иным как копией советской С-75, приспособленной к нанесению ударов по поверхности.

Отличительной особенностью этих ракет было осуществление их пуска под наклоном.

Zelzal-1 даже повторяла характеристики китайских ракет, а именно, дальность полёта до 200 км, а масса боевой части около 500 кг.

Но не только CSS-8 оказала влияние на развитие ракетной программы Ирана.

Zelzal-1 впитала в себя и особенности другой ракеты советской ракеты, а именно тактической 9К52 "Луна-М".

Таким образом, иранская ракетная программа это симбиоз советских технологий, с китайской модификацией, но как не смотри на эту субстанцию, это именно коктейль из 9К52 "Луна-М" и С-75, что в свою очередь говорит о том, что иранские поделки могут иметь те же уязвимые места, что и советские анахронизмы. Даже не смотря на условную модернизацию. Но…

Но стоит вспомнить и про Zolfaghar, являющуюся продолжением развития Fateh-110 с разительно отличающимися характеристиками. Например, эта ракета, принятая на вооружение в 2017 году, имеет дальность до 700 км. Реальную или нет, сложно сказать, но увеличение в 2 раза весьма показательное, что говорит о... Нет, не прорыва, а некоем стороннем вмешательстве, помощи ракетной программе.

Кроме того, данная ракета получила систему наведения не только инерциальную, но и GPS.С учётом санкций, сложно сказать, кто будет предоставлять Ирану GPS услуги, если… Если только речь идёт не о ГЛОНАСС. Напомню, что на Shahed-136 россия с недавних пор стала устанавливать блоки ГЛОНАСС, что позволило увеличить их эффективную дальность полёта и точность. А потому не удивлюсь, если эти блоки так же имеются и на Zolfaghar.

Но главной проблемой Zolfaghar для наших ПВО будет то, что эта ракета обладает боевой частью массой 579 кг, которая отделяется при заходе на цель, что затрудняет ее обнаружение, отслеживание и уничтожение. Например, цельнокорпусные ракеты ОТРК "Искандер " в этом плане проще перехватывать.

Собственно, иранские ракеты это нечто среднее между ТРК "Точка-У" и ОТРК "Искандер", со своей спецификой. Разработка алгоритмов противодействия нашими ПВО против них потребует времени, но было бы намного лучше, если бы наши партнёры поспешили предоставить Украине ЗРК, способные эффективно бороться с баллистическими целями, а именно - ЗРК Patriot и SAMP/T.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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