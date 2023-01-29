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Иранцы, иногда дроны возвращаются, а Путин всегда вас "кинет"

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

29 января 2023, 19:04
Тегеран, наверняка, потребует у Путина какой-нибудь страшный "Сармат" или в крайнем случае, советское ТЯО.
Иран, Россия
Россия не станет помогать Ирану / Коллаж pixabay, УНИАН

Израиль успешно разбомбил завод по производству дронов в Иране, которыми агрессивная путинская Россия целый год терроризировала города Украины. Нашей стране был нанесен страшный урон, а Иран все время делал вид, что это его не касается, что ничего страшного не происходит- "это просто бизнес" с Кремлем.

Этой ночью Иран подвергся неожиданной массированной и успешной атаки израильских беспилотников по ряду военных объектов страны, в том числе и завод по производству дронов "Герань-2".

Теперь жители Ирана на себе почувствовали, что такое цинизм и жадность своих мулл, зарабатывающих на крови украинцев, и что такое ужас бомбардировки. Может теперь они передумают продавать смертельное оружие, которым они так гордились, свои дроны Кремлю. Может теперь эти "Герани" им будут нужны больше, чем Путину или жадность возьмет вверх.

Скоро возмущенные иранцы, начнут готовить страшную месть Израилю. Тегеран, наверняка, потребует у Путина какой-нибудь страшный "Сармат" или в крайнем случае, советское ТЯО, способное сразу стереть с лица земли весь Израиль.

Но подлый и трусливый Путин откажет, жаждущим страшной места иранским аятоллам, ибо он боится Израиль и Запад больше, чем Тегеран. Аятоллы сначала будут упрекать Кремль тем, что, когда Иран передал путинской России 8 тыс. дронов, для убийства тысяч украинцев и разрушения жизненно важной для Украины инфраструктуры, то Путин клялся в вечной дружбе.

А теперь Москва не хочет передать Ирану смертельное оружие для уничтожения всего Израиля. За эту подлость Кремля аятоллы Ирана обзовут Путина предателем, проклянут и побегут жаловаться Китаю, но будет поздно. Тем более, что Пекин предупреждал Тегеран, что Путин может "кинуть".

Источник

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