По очередному налёту БПЛА Shahed-136 могу отметить то, что это, похоже, всё-таки новая партия.
В открытых источниках есть фотография, которая явно указывает на принадлежность данных дронов к новой партии.
По вполне понятным причинам я её публиковать не стану. Но...
Таким образом Иран, не смотря на международную реакцию, продолжает поддерживать российских террористов в войне против Украины.
Фактически, Иран воюет против Украины вместе с россией и официальному Киеву следует относиться к Тегерану точно так же как и к москве.
Далее. Непосредственно по партии.
У Ирана нет масштабного серийного производства Shahed-136, а есть ручное, мелкосерийное, позволяющее в месяц собирать в лучшем случае до полусотни дронов. То есть, новая партия могла составлять около 100-150 дронов-камикадзе.
И в заключение.
Если Иран продолжает передавать россии дроны, то кто может гарантировать то, что не были или не будут переданы баллистические ракеты?
В данном случае уверенность в отсутствии такой поставки предельно эфемерна, а потому отрицать её недальновидно.