У Ирана нет масштабного серийного производства Shahed-136, а есть ручное, мелкосерийное.

Иран воюет против Украины вместе с Россией, считает Коваленко / "Новости Николаева", Telegram

По очередному налёту БПЛА Shahed-136 могу отметить то, что это, похоже, всё-таки новая партия.

В открытых источниках есть фотография, которая явно указывает на принадлежность данных дронов к новой партии.

По вполне понятным причинам я её публиковать не стану. Но...

Таким образом Иран, не смотря на международную реакцию, продолжает поддерживать российских террористов в войне против Украины.

Фактически, Иран воюет против Украины вместе с россией и официальному Киеву следует относиться к Тегерану точно так же как и к москве.

Далее. Непосредственно по партии.

У Ирана нет масштабного серийного производства Shahed-136, а есть ручное, мелкосерийное, позволяющее в месяц собирать в лучшем случае до полусотни дронов. То есть, новая партия могла составлять около 100-150 дронов-камикадзе.

И в заключение.

Если Иран продолжает передавать россии дроны, то кто может гарантировать то, что не были или не будут переданы баллистические ракеты?

В данном случае уверенность в отсутствии такой поставки предельно эфемерна, а потому отрицать её недальновидно.

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