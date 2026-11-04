Иран, Украина или Куба: Денисенко назвал три опции Трампа после поражения

Политолог объясняет, зачем Трампу до 3 января нужна победа, чем грозят следственные комиссии нового Конгресса и почему РФ свернет трек Дмитриева.

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Трамп проиграл выборы в Конгресс / Коллаж: Главред, фото: Белый дом, wikimedia.org/Depo.Ua

Политолог Вадим Денисенко считает, что после поражения республиканцев на промежуточных выборах главная интрига ближайших дней - решится ли Дональд Трамп продолжить военную операцию в Иране и насколько усилит давление на Украину. Автор объясняет, почему новый Конгресс может начать готовить фундамент для импичмента, какие три опции сейчас есть у Трампа и почему переговорное окно для Украины уже закрылось. Публикуем его размышления.

Трамп проиграл обе палаты. Что дальше? Теперь главная интрига ближайших дней - решится ли Трамп на продолжение военной операции в Иране и насколько усилит давление на Украину в ближайшие недели. видео дня

1. Поражение республиканцев может дать старт большой дискуссии внутри партии о будущем. И главная битва - это битва между MAGA и старой партией. От результатов этой битвы зависит не только кандидатура следующего президента, но, в кардинальном варианте, даже возможность голосования части республиканцев за импичмент самому Трампу.

2. Конгресс проведет свое первое заседание в обновленном составе 3 января. Трампу сейчас крайне нужна какая-то победа, чтобы выйти на это первое заседание с сильными козырями. Дело в том, что новый Конгресс после избрания нового спикера сразу приступит к формированию следственных комиссий, которые будут готовить фундамент для импичмента. И Трампу нужно иметь возможность информационно перебивать эту тему. А в идеале - попытаться перейти в наступление.

3. Сейчас на столе у Трампа есть три опции. Сразу скажу, что все три сомнительные. Первая - быстрая победоносная война в Иране. Вторая - принудить Украину к миру. Третья - захватить Кубу. Я считаю все три цели почти нереалистичными, но, исходя из логики Трампа, он может начать двигаться в этих направлениях. Поэтому нам нужно готовиться к усилению давления.

4. На этом фоне с большой долей вероятности можно предположить, что РФ начнет сворачивать так называемый трек Дмитриева, понимая, что возможности Трампа становятся более ограниченными. А следовательно, рассчитывать на то, что Трамп заставит Европу снять санкции, пока не приходится. Именно поэтому, похоже, европейцам стоит готовиться к усилению гибридных атак по всему ЕС.

5. Что касается наших переговоров, то у них нет шансов на успех (Мединский как главный переговорщик - это уже диагноз). Переговорное окно возможностей закрылось еще месяц назад. Сейчас это лишь имитация.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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