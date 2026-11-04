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Это проблема для Израиля: Невзлин - о потере Трампом Конгресса

Леонид Невзлин
4 ноября 2026, 12:02
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Демократы меняют политический расклад в Вашингтоне, а Нетаньяху придется пересматривать отношения с США.
Що відомо про вибори в США
Республиканцы уступают на довыборах / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Промежуточные выборы в США изменили политический расклад в Вашингтоне: демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса, а Дональд Трамп оказался перед перспективой двух лет работы с оппозицией. Какие последствия это будет иметь для Израиля, почему ближайшие месяцы могут стать определяющими в противостоянии с Ираном и чем обернулась для Нетаниягу ставка исключительно на республиканцев и лично Трампа? Своим анализом делится Леонид Невзлин.

Итог промежуточных выборов в США получился однозначным. Демократы отвоевали у республиканцев и Палату представителей, и Сенат. Республиканцы потеряли места даже в штатах, где Трамп два года назад побеждал с двузначным отрывом. Последние два года своего срока президенту США придется работать с враждебным Конгрессом, который получит право расследований и контроля над администрацией.

Для Израиля это новости сразу в нескольких измерениях.Первое касается Ирана. Трамп обещал не возобновлять войну до промежуточных выборов, и это ограничение снято. Новый Конгресс соберется только 3 января, так что ближайшие два месяца у президента сохраняются руки, развязанные республиканским большинством. А вот дальше любая затяжная кампания будет идти под пристальным вниманием демократов, которые давно ставят под сомнение и цели этой войны, и ее цену для американцев. Если Вашингтон решит бить по Ирану, логика подсказывает делать это сейчас.

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Второе касается самих демократов. Партия, которая получила власть в Конгрессе, относится к Израилю совсем не так, как во времена Байдена. Самый показательный пример - гонка в Мичигане, где кандидат прогрессивного крыла Абдул Эль-Сайед победил республиканца. Эль-Сайед оказался настолько поляризующей фигурой, что мичиганские демократы-евреи частично отвернулись от партии.

Израиль под руководством Нетаниягу с демократами разговаривал в лучшем случае снисходительно, а ставку делал на Республиканскую партию и, в последние годы, на одного человека – Дональда Трампа. Это была разрушительная стратегия, и новому правительству, каким бы оно ни было, придётся искать общий язык с куда более критически настроенными демократами.

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О персоне: Леонид Невзлин

Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

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