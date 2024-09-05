Иран передает России баллистические ракеты?

Это соглашение по умолчанию и было основной причиной, почему нам не позволяли бить в глубь России и не предоставляли соответствующее оружие.

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Иран и Россия / Коллаж: Главред, Фото: pixabay, УНИАН

В информационном пространстве были две важные новости, которые казалось бы не связаны между собой. Первая, это то, что Иран планирует передать России баллистические ракеты, а вторая, что США приблизились к решению о разрешении на удары в глубь России и могут передать нам ракеты JASSM с дальностью от 370 до 800 км.

Дело в том, что как раз эти две новости и связаны друг с другом. путин еще в 22 году вместе с шахедами попросил баллистические ракеты, и Иран сначала согласился предоставить, а потом все переигралось и ракеты не поехали. Реакция США тогда была если это произойдет, то они предоставят ракеты дальнего радиуса действия Украине. Это остудило желание путина получать иранские баллистические ракеты.

Собственно, это соглашение по умолчанию и было основной причиной, почему нам не позволяли бить в глубь России и не предоставляли соответствующее оружие. США не хотели, чтобы путин усиливал Иран своими технологиями в обмен на баллистику. С другой стороны, запас баллистических ракет кремля оценивался как низкий, поэтому американские аналитики считали, что особого влияния на ход боевых действий они не будут иметь.

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Что имеем по факту? Раз путин приглашает ракеты с риском получить удары по своей территории, то для него существует какое-то принципиальное видение ситуации. Поскольку большинство ракет он использует для ударов по энергетике, то, по моему мнению, он считает, что уничтожение нашей энергетики позволит ему получить переговоры на своих условиях. Очевидно, что в генштабе рф считают, что сложная зима может вызвать серьезные проблемы в украинском обществе. Они продолжают грезить революцией против власти, которая поможет им выиграть войну. Что ж как минимум, это свидетельствует, что в победу на поле боя они не сильно верят.

Хорошего для нас здесь мало. Но то, что США применили сдерживающую аргументацию по моему мнению может остановить поставки иранских ракет в РФ. Хотя и мы не получим разрешения на удары вглубь.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

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