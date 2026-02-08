Иран неожиданно сделал предложение США

Иран обогащает уран до уровня мирного ядерного топлива и передает его в "депозит" РФ.

https://opinions.glavred.info/iran-neozhidanno-sdelal-predlozhenie-ssha-10738799.html Ссылка скопирована

Дональд Тармп и Иран / Коллаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com/DonaldTrump

На переговорах с США, Иран неожиданно предложил передать свой уран (400 кг, уровень обогащения: 60-80%), третьей стороне или международному консорциуму.

О ком может идти речь?

Обращу ваше внимание на мою статью от 06 июня прошлого года на "иранскую тему":

видео дня

"Недостающий пазл "Большой сделки".

На данный момент - это "иранский пазл".

США стремятся развязать себе руки на Ближнем Востоке и Европе, чтобы сосредоточить весь геополитический потенциал на Китае и Индо-Тихоокеанском регионе.

Пока США приходится тратить геополитический ресурс на три точки глобального противостояния.

Как следствие - истощение геополитического потенциала, потеря исторического времени и самое главное - отсутствие результатов.

Их нет на всех трех направлениях: европейском, ближневосточном и индо-тихоокеанском.

Последний факт особенно досаден для администрации Трампа.

"Большая сделка" должна быть заключена путем формирования сложной системы многосторонних компромиссов и противовесов.

....... ключевым здесь остается "иранский пазл".

Давайте разберемся почему.

Потому что Иран может в любой момент перевернуть глобальную "шахматную доску" - создать ядерное оружие.

В геополитике это всегда путает все карты. Так может произойти и на сей раз. Для Израиля - это экзистенциальная катастрофа.

Создание ядерного оружия - это новый козырь в игре.

США ведут переговоры с Ираном по ядерному кейсу с 2003 года.

Обама подписал в 2015 году с Ираном соглашение по ядерной программе: Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA).

Но в 2018 году Трамп разорвал данный договор.

С тех пор Иран создал 20 000 центрифуг по обогащению урана, треть из которых находится в ядерном центре в Натанзе.

По разным оценкам, Иран вышел на уровень обогащения урана в 60-70%.

То есть, осталось 20-30% до уровня оружейного урана.

Судя по всему, РФ "продала" Трампу и Израилю свои геополитические услуги по контролю за иранской ядерной программе.

Схема примерно следующая.

Иран обогащает уран до уровня мирного ядерного топлива и передает его в "депозит" РФ.

А затем, получает его из "депозита" для своей ядерной энергетики.

Такая схема, возможно, устраивает Израиль и США, так как им Иран "в депозит" свой уран не отдаст.

С этой целью, РФ подписала с Ираном в январе 2025 года договор о стратегическом сотрудничестве, но без опции о военной взаимопомощи, как с КНДР.

И подписала именно тогда, когда стало ясно, что Трампа "пускают" в Белый Дом.

Но по каким-то причинам, Иран пока не согласился на указанные выше условия.

Либо пытается выбить максимальное снятие санкций, либо вернуться к соглашению 2015 года без передачи урана в "депозит" кому-либо.

.....

Одно ясно, как только "иранский кейс" будет подписан основными участниками переговоров, Большая слелка может быть заключена в любой момент".

О персоне: Алексей Кущ Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред