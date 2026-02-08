Укр
Иран неожиданно сделал предложение США

Алексей Кущ
8 февраля 2026, 06:10
284
Иран обогащает уран до уровня мирного ядерного топлива и передает его в "депозит" РФ.
Дональд Тармп, Иран
Дональд Тармп и Иран / Коллаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com/DonaldTrump

На переговорах с США, Иран неожиданно предложил передать свой уран (400 кг, уровень обогащения: 60-80%), третьей стороне или международному консорциуму.

О ком может идти речь?

Обращу ваше внимание на мою статью от 06 июня прошлого года на "иранскую тему":

"Недостающий пазл "Большой сделки".

На данный момент - это "иранский пазл".

США стремятся развязать себе руки на Ближнем Востоке и Европе, чтобы сосредоточить весь геополитический потенциал на Китае и Индо-Тихоокеанском регионе.

Пока США приходится тратить геополитический ресурс на три точки глобального противостояния.

Как следствие - истощение геополитического потенциала, потеря исторического времени и самое главное - отсутствие результатов.

Их нет на всех трех направлениях: европейском, ближневосточном и индо-тихоокеанском.

Последний факт особенно досаден для администрации Трампа.

"Большая сделка" должна быть заключена путем формирования сложной системы многосторонних компромиссов и противовесов.

....... ключевым здесь остается "иранский пазл".

Давайте разберемся почему.

Потому что Иран может в любой момент перевернуть глобальную "шахматную доску" - создать ядерное оружие.

В геополитике это всегда путает все карты. Так может произойти и на сей раз. Для Израиля - это экзистенциальная катастрофа.

Создание ядерного оружия - это новый козырь в игре.

США ведут переговоры с Ираном по ядерному кейсу с 2003 года.

Обама подписал в 2015 году с Ираном соглашение по ядерной программе: Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA).

Но в 2018 году Трамп разорвал данный договор.

С тех пор Иран создал 20 000 центрифуг по обогащению урана, треть из которых находится в ядерном центре в Натанзе.

По разным оценкам, Иран вышел на уровень обогащения урана в 60-70%.

То есть, осталось 20-30% до уровня оружейного урана.

Судя по всему, РФ "продала" Трампу и Израилю свои геополитические услуги по контролю за иранской ядерной программе.

Схема примерно следующая.

Иран обогащает уран до уровня мирного ядерного топлива и передает его в "депозит" РФ.

А затем, получает его из "депозита" для своей ядерной энергетики.

Такая схема, возможно, устраивает Израиль и США, так как им Иран "в депозит" свой уран не отдаст.

С этой целью, РФ подписала с Ираном в январе 2025 года договор о стратегическом сотрудничестве, но без опции о военной взаимопомощи, как с КНДР.

И подписала именно тогда, когда стало ясно, что Трампа "пускают" в Белый Дом.

Но по каким-то причинам, Иран пока не согласился на указанные выше условия.

Либо пытается выбить максимальное снятие санкций, либо вернуться к соглашению 2015 года без передачи урана в "депозит" кому-либо.

.....

Одно ясно, как только "иранский кейс" будет подписан основными участниками переговоров, Большая слелка может быть заключена в любой момент".

О персоне: Алексей Кущ

Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

Источник

Иран Дональд Трамп Алексей Кущ


Карта Deep State онлайн за 8 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Как СССР "обокрал" граждан: куда исчезли деньги из сберегательных книжек

Как СССР "обокрал" граждан: куда исчезли деньги из сберегательных книжек

Зибров отказался появиться на концерте памяти Гиги: "Кто-то будет бросать яйца"

Зибров отказался появиться на концерте памяти Гиги: "Кто-то будет бросать яйца"

Отключение света в Украине — графики на 8 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 8 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 февраля (обновляется)




