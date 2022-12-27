Интервью Буданова: почему у россиян пылают задницы

Во время встречи с журналистами Буданов предупредил, что не будет комментировать заявления Залужного о возможном наступлении на Киев.

Кирилл Буданов / УНИАН

Глава ГУР МО Кирилл Буданов дал интервью украинскому изданию "Лига", в котором традиционно спокойно и взвешенно рассказал о войне и ожиданиях от будущего.

У врага - в РФ - уже пылают задницы от карты расчлененной России в рабочем кабинете руководителя украинской разведки.

Во время встречи с журналистами Буданов предупредил, что не будет комментировать заявления Залужного о возможном наступлении на Киев зимой и снял вопрос о взрывах в российском Энгельсе.

Самые интересные заявления:

"Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках.

Россия находится сейчас в тупике. Единственное, где они кроме этого пробуют концентрировать свои силы, – немножко севернее Бахмута и в направлении Запорожья. Но мы не видим реальной способности чего-то добиться.

На совершенно разных уровнях количество россиян, не согласных с войной и сотрудничающих, увеличилось, а с ней и наш доступ к информации разного уровня: от социально-политических до чисто военных вопросов.

Того количества ракет, которое осталось у России хватит с их интенсивностью в залпе в среднем 70-75 ракет на два-три раза. И в принципе они закончатся вообще.

Почти нереально их сейчас производить. Они не могут достать много комплектования из-за санкций. Ни одной баллистической ракеты Иран так и не передал. Китай никакого вооружения тоже не передал. И не передаст, насколько мы понимаем.

Алексей Арестович когда-то проходил здесь службу в украинской разведке".

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