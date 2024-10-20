Интересные детали о пенсиях прокурорам: цинизм зашкаливает

Черкасский прокурор Шевцова задекларировала пенсию в 2020 году, когда ей было 37-38 лет!

https://opinions.glavred.info/interesnye-detali-o-pensiyah-prokuroram-cinizm-zashkalivaet-10607042.html Ссылка скопирована

Прокуроры при достижении возраста в 42-43 года уходят на пенсию / Коллаж: Главред, фото: pixabay

А хотите еще интересных деталей о пенсиях прокурорам?

Оказывается. Еще в 2014 кто-то в Верховной раде протащил следующую норму в законе "О прокуратуре":

Право на пенсию за выслугу лет независимо от возраста имеют работники прокуратуры, которые на день обращения за назначением такой пенсии имеют не менее 25 лет выслуги, в том числе стажа работы на должностях прокуроров не менее 15 лет.

видео дня

Размеры пенсий определяются согласно частей второй - пятой статьи 86 Закона

Nº 1697- VII - 60% суммы их месячной (действующей) заработной платы.

А до 2004 года, высшее образование также учитывалось в выслугу лет.

И поэтому прокуроры при достижении возраста в 42-43 года (если начал учиться в 17-18 и сразу пошел работать) могли рассчитывать на пенсию.

Лично я не считаю эту норму нормальной.

Тем не менее, фигуранты скандала были настолько жадные, что не дождались выслуги лет и оформляли пенсии раньше.

Черкасский прокурор Шевцова задекларировала пенсию в 2020 году, когда ей было 37-38 лет!

Поэтому цинизм действительно зашкаливает.

Кто такой Павел Вернивский? Павел Вернивский - экономист, аналитик, эксперт Института им. Александра Поля. Специализируется на макроэкономике, истории экономики.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред