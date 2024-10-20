Интересные детали о пенсиях прокурорам: цинизм зашкаливает

А хотите еще интересных деталей о пенсиях прокурорам?
Оказывается. Еще в 2014 кто-то в Верховной раде протащил следующую норму в законе "О прокуратуре":
Право на пенсию за выслугу лет независимо от возраста имеют работники прокуратуры, которые на день обращения за назначением такой пенсии имеют не менее 25 лет выслуги, в том числе стажа работы на должностях прокуроров не менее 15 лет.
Размеры пенсий определяются согласно частей второй - пятой статьи 86 Закона
Nº 1697- VII - 60% суммы их месячной (действующей) заработной платы.
А до 2004 года, высшее образование также учитывалось в выслугу лет.
И поэтому прокуроры при достижении возраста в 42-43 года (если начал учиться в 17-18 и сразу пошел работать) могли рассчитывать на пенсию.
Лично я не считаю эту норму нормальной.
Тем не менее, фигуранты скандала были настолько жадные, что не дождались выслуги лет и оформляли пенсии раньше.
Черкасский прокурор Шевцова задекларировала пенсию в 2020 году, когда ей было 37-38 лет!
Поэтому цинизм действительно зашкаливает.
Кто такой Павел Вернивский?
Павел Вернивский - экономист, аналитик, эксперт Института им. Александра Поля. Специализируется на макроэкономике, истории экономики.
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