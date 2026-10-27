Иномарки под подозрением в шпионаже: Невзоров о новой инициативе Госдумы

Публицист высмеивает идею распространить "закон Яровой" на иномарки и видит в ней признак окончательного разложения и зачистки остатков разума в России

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Невзоров об иномарках / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org/Okras, wikimedia.org/Dmitry Ivanov

Публицист Александр Невзоров, заочно арестованный в РФ и получивший гражданство Украины, иронизирует над инициативой Госдумы страны-агрессора распространить "закон Яровой" на иномарки. Автор в гротескной форме описывает "допросы", "суды" и "утилизацию" автомобилей из недружественных стран и объясняет, почему считает такие идеи симптомом окончательного разложения в России. Публикуем его размышления.

В россии все идет, как и следует: к полному человечьему разложению и к зачистке последних остатков разума.

Главное, сейчас не спугнуть эти волшебные процессы.

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Они восхитительны.

Государственная дума решила расширить круг иноагентов и лиц, подозреваемых в нанесении ущерба "русскому величию".

Теперь на самый свирепый карандаш будут взяты автомобили, которым чужды идеалы путинизма.

Каждая машина, изготовленная в "недружественной стране", - может оказаться активной шпионкой, которая передает странам НАТО информацию о перемещении россиян, о реальном положении с бензином или дизелем, о расположении дач, супермаркетов, перевозке солений, о времени работы бань и перекрытии автомагистралей.

Особо опасные и злокозненные автомобили, прошедшие спецподготовку, не исключено, заняты и подслушиванием разговоров ответственных лиц и рядовых граждан.

С этим пора кончать.

По мнению ГД, подозрительной является каждая машина, изготовленная не в РФ.

Необходимо каждую подвергнуть строжайшему обследованию и "допросу". Не исключены и пытки.

Сверление ключевых узлов "ходовой" или двигателя поможет установлению истины.

Депутаты уверены, что выявление машин-преступниц нужно начинать "прямо сейчас".

Если подозрения подтверждаются и связь машины со страной НАТО установлена - ее ждет суд, приговор и "строгий режим". Если автомобиль замечен в критике СВО или президента - немедленная утилизация.

Все это не шутки и не вымыслы.

Госдуме предложили взять под контроль передачу данных от иномарок. Цифровые нововведения будут оплачиваться самими водителями.

Председатель комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту единоросс Александр Сидякин предложил распространить "закон Яровой" на иностранные автомобили. Он заявил, что такими машинами пользуются в том числе госслужащие, однако неизвестно, какие данные собирает и передает их электроника авто.

"Что они передают? Геолокацию или ведут скрытую запись? С этим требуется разбираться, и это станет предметом регулирования", - пообещал единоросс.

О персоне: Александр Невзоров Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года. Нвзоров - резкий критик Путина в последние годы. С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы". 3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.

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