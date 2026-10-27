Путин возвращается к 'ультиматуму Лаврова': Невзлин о новой интриге Кремля

Предприниматель считает, что Путин будет торпедировать переговоры хождением по кругу, а Западу рассказывать о недопустимости расширения НАТО

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Путин и война в Украине / Колаж: Главред, фото: скрин с видео, УНИАН

Израильский предприниматель, бывший совладелец "ЮКОСа" Леонид Невзлин комментирует заявления Кремля о том, что Европа должна присоединиться к переговорам между США, Украиной и РФ. Ссылаясь на источники The Telegraph, автор считает, что Москва стремится сократить военное присутствие НАТО в Европе до уровня 1997 года, сравнивает это с "ультиматумом Лаврова" накануне большой войны и объясняет, почему Путин будет затягивать переговоры. Публикуем его размышления.

Появляется всё больше подробностей об интриге Путина, с расчётом на реализацию которой он согласился возобновить переговоры между США, Украиной и РФ. В Кремле начали говорить, что Европа должна быть включена в этот процесс и, более того, её участие будет иметь "решающее значение для достижения соглашения".

Источники издания The Telegraph говорят, что истинная цель Москвы - использовать следующий раунд переговоров для получения уступок по вопросу расширения НАТО. "Вероятно, Путин потребует сократить военное присутствие НАТО в Европе до уровня 1997 года - то есть до того, как бывшие страны Восточного блока начали вступать в альянс", - говорится в публикации.

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По сути, это возвращение к тому самому печально известному "ультиматуму Лаврова", который Москва выдвинула накануне большой войны против Украины. Именно тогда Кремль потребовал "собирать манатки" и уходить из Восточной Европы. Это очередное подтверждение того, о чём я уже неоднократно писал. Путин хочет продолжать войну, а переговоры он будет торпедировать хождением по кругу, постоянно возвращаясь к своим безумным требованиям образца 2021–2022 годов.

Западу он будет рассказывать о недопустимости расширения НАТО, украинцам - морочить голову "денацификацией и демилитаризацией", выдвигая всё новые территориальные и политические требования. Читать безграмотные лекции о половцах и печенегах и бесконечно лгать.

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

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