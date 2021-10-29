Импортом и не пахнет: зачем Украина забронировала электроэнергию у Беларуси

Украина зарезервировала у Беларуси 900 МВТ электроэнергии / Reuters

С 1 ноября, Украина возобновляет импорт электроэнергии из Беларуси из-за дефицита угля на государственных ТЭС. Для этого НАЭК Энергоатом на аукционе выкупил сечение для импорта из Беларуси в ноябре мощностью 885 из 900 доступных МВТ.

На самом деле, это не совсем так. Те объемы, которые предусмотрены контрактом, не являются существенными для потребления и их влияние, как на цены, так и на функционирование энергосистемы Украины, будет минимальным. Это, скорее, резервные мощности, которые могут быть востребованы в случае выхода из строя ряда объектов. Как это, например, случалось в прошлом отопительном сезоне, когда после аварии на Запорожской ТЭС были востребованы 600 МВТ мощности, полученной по перетоку из объединенной энергосистемы Беларуси и РФ.

Поэтому меня очень удивляет факт того, что этому аукциону в Украине уделяют столько внимания. Потому что по сути это - технический вопрос и, скорее, обеспечения надежности энергосистемы, а не заговор или какие-то происки внешних сил.

Эти 900 МВТ - мизер по сравнению с потреблением системы в целом. Если посмотреть на суточный объем использования электроэнергии Украиной, то это будет лишь несколько процентов от него.

Тем более, что никакого существенного импорта вообще не планируется. 900 МВТ, которые зарезервированы в перетоках - это ничто. Если их не резервировать, то в случае аварии на энергоблоках или линиях электропередач, придется отключать потребителей. На данный момент эта возможность резервирования есть в системе, к которой подключена Украина - с Беларусью и РФ. Но после того, как будет реализован план синхронизации с ЕС, то тогда те же самые перетоки Украина будет резервировать у Польши, Венгрии, Словакии и любыми другими соседними европейскими странами.

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То есть этот контракт - всего лишь запас на крайний случай и один из способов гарантирования надежности работы энергосистемы.

Читайте такжеЧто будет с тарифами на электроэнергию после запрета импорта из РФ и БеларусиВ то же время, любые заявления о веерных отключениях - это чушь. Прежде всего потому, что веерных отключений не существует - есть только аварийные, которые возможны лишь в случае, если энергосистема не сможет работать надежно, что возможно лишь при серьезных авариях. Пока что нет оснований говорить о подобных авариях, так как все потребители обеспечиваются электроэнергией в нормальном режиме и в полном объеме.

Потому не следует искать проблемы там, где их нет, а лучше обращать внимание на проблему с привязкой газа к спекулятивным внешним котировкам, благодаря которым 91% украинских предприятий не сможет работать прибыльно при нынешних ценах на газ.

Электроэнергия из Беларуси тут - вопрос десятый. Единственная причина в том, что кому-то набила оскомину слово "Беларусь" и для отдельных политиков в Украине она - как красная тряпка, которые бросаются на все белорусское.

Геннадий Рябцев, директор специальных проектов научно-технического центра Психея, эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, специально для Главреда