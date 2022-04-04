Имперский угар в России скоро угаснет, или Сколько осталось ждать свержения Путина

Чем больше проблем в России вызовет война, тем быстрее россияне сами свергнут Путина / Фото Reuters

Один из кремлевских экспертов – Иван Тимофеев – в своей статье в "Коммерсанте" признает: "Нет сомнений в том, что ущерб российской экономике от санкций будет значительным. Нарушение привычных торговых и транспортных связей, финансовая и технологическая блокада Запада приведут к росту инфляции, безработицы, падению производительности труда, технологической базы и экономики в целом. В среднесрочной и долгосрочной перспективе подобный ущерб будет сохраняться и накапливаться, в том числе за счет постепенного вытеснения с западных рынков российского сырья".

При этом он делает вывод, что "санкции с большой вероятностью окажут нулевой или даже отрицательный эффект на российский политический курс". … "Санкции также вряд ли выведут на улицы простых россиян "свергать власть". Да, удар по экономике превращает средний класс в бедняков, а бедняков — в нищих. Но общественное мнение будет связывать это не столько с действиями своего правительства, сколько с политикой Запада. То есть санкции будут лишь подогревать антизападные настроения".

Вывод, который делает автор этой статьи: санкции Запада бессмысленны. "Санкции можно ужесточить, но зачем?"

Отвечаю на вопрос "зачем?". Затем, чтобы максимально ослабить экономический и военный потенциал России, которая ведет кровавую войну против Украины. Санкции против России дают нам возможность выстоять в этой войне, а в перспективе и победить. Поэтому санкции против России не только можно, но и необходимо ужесточить. Именно для того, чтобы Украина не только выстояла, но и смогла победить российских фашистов.

Аналогии современной России с фашизмом ни у кого в Украине не вызывают сомнений, да и для Запада они становятся все более очевидными, особенно после зверств россиян в Буче. Если кто и нуждается в "денацификации", то именно Россия. И эти аналогии касаются не только российской власти, но и российского общества, которое точно также морально деградировало и озверело, как и немецкое общество при Гитлере. Так что и в этом смысле санкции против России оправданы. Это наказание за поддержку и оправдание военных преступлений России в Украине.

Поспорю и с выводом российского автора об усилении и неизменности антизападных общественных настроений в России. Да, всплеск имперского шовинистического угара в России произошел. История знает немало таких примеров. Нечто подобное происходило во многих странах в начале Первой мировой войны, и в фашистской Германии в конце 1930-х гг. Но та же история свидетельствует, что эта шовинистическая истерия уходит по мере возникновения и усиления проблем, связанных с войной.

В России революция произошла через два с половиной года после начала Первой мировой войны. В августе 1914 г. сотни тысяч россиян в Петербурге исступленно скандировали "Боже царя храни!", а в феврале 1917 г. этого самого царя в том же Петербурге свергли. Немецкое общество к концу Второй мировой войны уже не было столь фанатично, как в ее начале. И даже нацистская верхушка стала искать выход из разрушительной войны.

Молодому российскому коллеге напомню, как выветривались антизападные настроения в СССР в 1970-1980-е гг. по мере деградации тоталитарного коммунистического режима и социалистической экономической системы, что в итоге привело и к краху Советского Союза. Этому, кстати, в немалой степени способствовала и война СССР в Афганистане. Так что, будем наблюдать, что произойдет далее с общественными настроениями в обезумевшей (на данный момент) России.