Имперский маразм Путина и нападение на Украину

Путин имитирует расширение империи. Он захватывает территории, которые ему не нужны, и делает это только для того, чтобы вызвать имперский рефлекс.

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Путин устроил новый выпад / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, DeepState

Империя имеет привычку расширяться, это ее базовый инстинкт, на который прямо указал В. Сурков перед началом вторжения 2022 года. Но империя в состоянии маразма уже не помнит, зачем ей это нужно.

Классики немецкой геополитики и ее российские последователи вроде Дугина оперируют понятием "жизненного пространства", которое должно расширяться. Но одно дело расширяться в условиях демографического взрыва и стремительной индустриализации первой половины XX в., и совсем другое - это делать на убывающем демографическом тренде и в условиях потери целых индустрий национальной экономики.

Путин имитирует расширение империи. Он захватывает территории, которые ему не нужны, и делает это лишь для того, чтобы вызвать имперский рефлекс у собственного электорального ядра, которое так же далеко оторвалось от реальности, как и он сам. На этом стоит его легитимность. Но больше ничего на этом не стоит.

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На самом деле, Россия сегодня никакого "русского мира" не строит. "Русских" не хватает уже даже на ту территорию, которую она занимает.

Объективно говоря, Путин опустошает степной коридор над Каспийским, Азовским и Черным морями, прокладывая тем самым путь для экспансии тюркских народов Центральной Азии и иранских этносов Северного Кавказа, которые находятся еще до сих пор в фазе демографического роста. Служба в российской армии, работа на стройках, крышевание и отжим бизнеса - это те формы легализации и получения контроля над новыми территориями, которые позволят новым хозяевам закрепиться экономически и социально.

С другой стороны, на постсоветские азиатские территории все сильнее будет давить закипающий демографический котел огромного региона Афганистан-Пакистан-Индия.

Словом, история повторяется. А Путин останется в ней как самый большой могильщик "русских".

Кто такой Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

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