Имитация выборов в России: что в этом фарсе важно для Украины

Россия впервые массово применила технологию фальсификации из-за он-лайн голосования / УНИАН

Имитация демократии в России на этот раз произошла даже без имитации протестов оппозиции. РФия стала ритуальной демократией, где на "выборах" в принципе отсутствует интрига кто и как победит. Ну, все как в желанном совками СССР, где за блок коммунистов и беспартийных всегда стабильно голосовало 99% населения.

Хотя главная фальсификация в России происходит еще до голосования, - когда для власти и настоящей оппозиции годами создаются катастрофически неравные условия доступа к СМИ и избирателей.

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Говорить о формальных победителях выборов в "Госдуму" нет смысла – поскольку страной уже давно безоговорочно руководит Путин. Хотя настоящим очень символическим победителем этих "выборов" стал Кадыров, за которого проголосовало аж 99,7% населения Чечни.

Для Украины в этом фарсе важно другое.

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Впервые РФия не стесняясь организует "выборы" на оккупированных территориях в ОРДЛО, где свое присутствие Россия до сих пор не признавала. По сути, речь идет о публичном признании там своего присутствия, что должно было бы стать основанием для Украины для того, чтобы выносить вопрос об юридической аннексии на все возможные международные площадки.

Россия впервые массово применила технологию фальсификации через он-лайн голосование, где власти достаточно знать только персональные данные избирателей, чтобы нарисовать любую цифру народного волеизъявления.

По моей информации, подобную идею хотят реализовать и на ближайших выборах в Украине – все планируется сделать под благородным предлогом всеобщей "диджитализации".

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Украина почему-то дала зеленый свет проведению российских выборов прямо в Киеве - в помещении консульства. Раньше такого в Украине не было. И теперь официальному Киеву будет трудно призвать международных партнеров не признавать эти выборы, - ведь официальная украинская власть не возражала их проведению даже в столице.

И последнее. Российские выборы показали насколько разными цивилизационными путями идут сейчас Украина и Россия. В Украине выборы - это всегда соревнование, даже при всех недостатках украинской демократии. В России "выборы" – это всегда тотальная концентрация власти.