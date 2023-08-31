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Имел ли право полицейский расстрелять мужчину в Днепре

Сергей Фурса
31 августа 2023, 08:51
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Даже если бы не было войны, любое применение силы против патрульного полицейского недопустимо.
Стрельба в Днепре
В Днепре полицейские застрелили нарушителя / Telegram-канал "Днепр оперативный"

Когда пьяный судья сбивал нацгвардейца на блокпосту, многие писали, что жаль, что они там его не расстреляли.

Когда пьяное быдло набросилось на полицию и применило силу, то почему-то многие люди написали, что полицейские не имели права применять оружие.

Странно.

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А что, бляха, они должны были делать?

Даже если бы не было войны, любое применение силы против патрульного полицейского недопустимо. Все. Это точка. Хотел бы я увидеть, как украинские быки нападали бы на полицейских в штатах…

Почему в штатах так не делают? Потому что знают, что за это будет. К сожалению отсутствие неотвратимости наказания у нас является проблемой. К сожалению очень редко полицейские делают то, что сделали копы в Днепре.

Но у нас еще и война. И похоже об этом многие забывают. И полицейский - это тот самый воин, который каждый день может соприкоснуться с российским агентом. И каждый, кто даже может подумать, о применении силы против полицейского должен понимать, что к нему должны относиться как к потенциальному российскому диверсанту. Потому что именно так полицейские и должны воспринимать любого, кто проявляет агрессию и не повинуется приказам и предпочитает применить силу. Потому что именно это всегда должно быть во время войны первой версией у полицейских, когда кто-то не подчиняется приказам.

Даже если этот кто-то - пьяное быдло на Ягуаре. Но если бы это было пьяное быдло на Ланосе, это ничего бы не изменило.

Но может ли российский диверсант имитировать пьяное быдло? Да. Так же как он может притворяться и законопослушным гражданином. И может ли быть в багажнике его авто бомба, которую он должен использовать по приказу из Москвы? Конечно может.

И напоследок, не надо, пожалуйста, говорить о выстрелах в ноги. Мы не в голливудском блокбастере.

Кто такой Сергей Фурса

Сергей Владимирович Фурса - украинский инвестиционный банкир, финансовый эксперт, публицист, радио - и телеведущий.
Родился в Киеве. Учился на экономическом профиле Политехнического лицея НТУУ КПИ в течение 1996-1999 гг. В 2002 году окончил институт прикладного системного анализа НТУУ КПИ по специализации "Системный анализ финансового рынка".Также в 2006 окончил Международный университет финансов.

Профессиональная карьера:

Аналитик, руководитель отдела анализа и отраслевых исследований — Укрсиббанк, 2005-2008;

Старший научный сотрудник по кредитам с фиксированным доходом — Renaissance Capital, 2008;

Старший аналитик — Astrum Investment Management, 2008-2011 гг.;

Специалист отдела продаж долговых инструментов, заместитель директора по вопросам торговли ценными бумагами — Dragon Capital, с 2011.

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