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Иллюзии Кремля можно выбивать только силой

Александр Доний

политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, глава художественного объединения «Остання барикада»

15 июля 2022, 18:31

Средство превалирования над другими народам у Путина и Гитлера одинаковое - захват новых территорий.

Коллаж Путин
Путину нужны все территории Украины и он не планирует останавливаться / Коллаж Reuters, depositphotos.com

Если анализировать выступления Путина, его приспешников, его основных пропагандистов и многолетнюю историю российского государства, то она всегда жила экстерриториально.

Другие империи изменились, перестали приобретать новые территории, и вместо этого пытаются овладеть миром посредством экономики, через гуманитарные, культурные влияния, через идеи. Бывшие империи все еще соревнуются в мире, но Россия осталась на уровне условно 19-го или середины 20-го века, когда были последние крупные войны в Европе и империи пытались наращивать территории.

В этом плане идея "русского мира" — абсолютный аналог гитлеровской-арийской теории. Она предполагает превосходство русских над всеми остальными народами и ее отличие от арийской лишь в том, что арийцем можно было стать только по крови, а русским может стать кто-угодно.

Любой Сальдо, Царев - достаточно отказаться от украинского языка и сказать, что он русский, и уже можно стать каким-нибудь Козаком, Матвиенко при Путине — там много выходцев из Украины, которые теперь олицетворяют неонацистскую идею "русского мира".

Средство превалирования над другими народам у Путина и Гитлера одинаковое - это захват новых территорий, так называемое расширение жизненного пространства. В этом плане, если проанализировать российскую империю, после захвата территорий была задействована технология выселения, депортации местного населения, завоз другого. Кстати, необязательно этнически русского, но оторванное от своей прежней территории, оно там больше занималось и русификацией остатков своего населения, и само русифицировалось. Пример, кстати, с Кубанью, где средством русификации было не только донское казачество, но и бывшие запорожские козаки.

Читайте также"Мы еще не начинали": что имел в виду ПутинНе только Сталин прибегал к депортации - это постоянная практика России. И не меньшая аналогия уже постепенно происходит в Крыму - вытеснение крымских татар и заселение представителями из разнообразных силовых структур, перемешивание населения и постепенная русификация. Аналогичная информация о выселении из вновь построенных территорий, в первую очередь - детей, их попытка ассимиляции уже на территории России, а здесь будут завоз нового населения. Соответственно, российская нация будет еще увеличиваться — они заинтересованы в таком экстенсивном росте, у них еще увеличится человеческий потенциал, если им это позволить и не давать по рукам. Поэтому они останавливаться не будут.

Ведь даже если анализировать системных публицистов РФ, то условно они позволяли быть Украиной лишь части западных земель, даже не всем, а только тем, которые были под контролем Австро-Венгрии. Там они боятся продолжения последствий борьбы с УПА - у них это есть на подкорке. Об остальных они думают, что могут истребить или ассимилировать. И эти иллюзии из них можно выбивать лишь силой - лишь артиллерией и танками.

Александр Доний, политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, председатель художественного объединения "Последняя баррикада", специально для Главреда

война в Украине Владимир Путин Александр Доний
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