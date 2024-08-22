Игры Лукашенко с войсками на украинской границе: в чём просчиталась Москва

Лукашенко заявил о переброске белорусских войск к украинской границе для успокоения Путина – воевать он не собирается.

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Даже если Лукашенко устроит провокацию на границе с Украиной, это не заставит ВСУ уйти из Курской области – генерал Романенко / Колаж: Главред, фото: УНІАН, mil.in.ua, 31 окрема механізована бригада

Лукашенко уже не впервые пытается показать свою решительность и сильную руку, в том числе путём переброски белорусских войск к границе с Украиной. Однако на самом деле всё это делается под давлением и по указанию Путина, которому сейчас крайне важно отвлечь украинские войска от Курского и Белгородского направлений.

Ведь совсем недавно Лукашенко точно так же решительно подвёл войска к украинской границе, а потом так же решительно отвёл их под давлением Китая и Европы, несмотря на возражения Путина.

Однако возникли новые обстоятельства: ВСУ вошли на территорию Курской области Российской Федерации и боевые действия начались уже на российской территории, что стало полнейшей неожиданностью для российской власти. Вот Лукашенко и заговорил вновь о том, что приказал усилить группировку белорусских войск на Гомельском и Мозырском направлениях.

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Лукашенко пытается "пробежать между капельками": с одной стороны, подчиняться требованиям Путина, с другой – учитывать пожелания руководства западных стран и Китая.

Следующий важный момент в этой истории состоит в том, что Украина вдоль границы с Беларусью создала мощную систему обороны. Потому даже если бы белорусские войска предприняли какие-либо попытки начать там боевые действия, достичь какого-либо результата им бы не удалось. Более того, Лукашенко сделает всё, чтобы белорусские войска не вступили в войну. Он вроде будет выполнять указания Путина, но будет делать это так, чтобы дело не дошло до непосредственных боевых столкновений украинской и белорусской армий.

Так что Лукашенко действительно может подвести белорусские войска к украинской границе, но крайне маловероятно, что они попытаются осуществлять какие-либо операции, и что на границе начнутся бои.

Безусловно, Путин очень заинтересован в том, чтобы белорусские войска вступили в войну и отвлекли наши силы. Ведь для стабилизации ситуации в Курской области Путину нужно не менее 30 тысяч, а в идеале около 100 тысяч штыков, чтобы вернуться к исходной ситуации. Чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию, он вынужден забирать российские войска с других участков украинского фронта. Пока что у России нет сил заставить ВСУ выйти из Курской области и отойти на границу.

Надо признать, у Лукашенко есть возможность организовать провокации на границе, чтобы попытаться оттянуть украинские войска с Курского или Белгородского направлений. Вот только, во-первых, вряд ли Лукашенко пойдет на такого рода действия. Только новая волна давления Путина на Минск может заставить Лукашенко заняться организацией провокаций.

А, во-вторых, если вдруг Лукашенко и решится начать боевые действия или устроить провокации на границе, украинских сил у белорусской границы достаточно, чтобы отразить эту атаку. Потому расчёт Москвы на то, что украинским войскам в таком случае придётся уйти из Курской области, вряд ли оправдается.

Одним словом, по-прежнему крайне маловероятно, что Беларусь вступит в войну и создаст нам существенные проблемы. В любом случае, это бы не заставило Украину отказаться от Курской операции.

Игорь Романенко, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, специально для Главреда

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) – украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

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