УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Игры Лукашенко с войсками на украинской границе: в чём просчиталась Москва

Игорь Романенко
22 августа 2024, 06:30
263
Лукашенко заявил о переброске белорусских войск к украинской границе для успокоения Путина – воевать он не собирается.
Несмотря на переброску белорусских войск к границе, Лукашенко сделает всё, чтобы они не вступили в войну – генерал Романенко
Даже если Лукашенко устроит провокацию на границе с Украиной, это не заставит ВСУ уйти из Курской области – генерал Романенко / Колаж: Главред, фото: УНІАН, mil.in.ua, 31 окрема механізована бригада

Лукашенко уже не впервые пытается показать свою решительность и сильную руку, в том числе путём переброски белорусских войск к границе с Украиной. Однако на самом деле всё это делается под давлением и по указанию Путина, которому сейчас крайне важно отвлечь украинские войска от Курского и Белгородского направлений.

Ведь совсем недавно Лукашенко точно так же решительно подвёл войска к украинской границе, а потом так же решительно отвёл их под давлением Китая и Европы, несмотря на возражения Путина.

Однако возникли новые обстоятельства: ВСУ вошли на территорию Курской области Российской Федерации и боевые действия начались уже на российской территории, что стало полнейшей неожиданностью для российской власти. Вот Лукашенко и заговорил вновь о том, что приказал усилить группировку белорусских войск на Гомельском и Мозырском направлениях.

видео дня

Лукашенко пытается "пробежать между капельками": с одной стороны, подчиняться требованиям Путина, с другой – учитывать пожелания руководства западных стран и Китая.

Следующий важный момент в этой истории состоит в том, что Украина вдоль границы с Беларусью создала мощную систему обороны. Потому даже если бы белорусские войска предприняли какие-либо попытки начать там боевые действия, достичь какого-либо результата им бы не удалось. Более того, Лукашенко сделает всё, чтобы белорусские войска не вступили в войну. Он вроде будет выполнять указания Путина, но будет делать это так, чтобы дело не дошло до непосредственных боевых столкновений украинской и белорусской армий.

Так что Лукашенко действительно может подвести белорусские войска к украинской границе, но крайне маловероятно, что они попытаются осуществлять какие-либо операции, и что на границе начнутся бои.

Безусловно, Путин очень заинтересован в том, чтобы белорусские войска вступили в войну и отвлекли наши силы. Ведь для стабилизации ситуации в Курской области Путину нужно не менее 30 тысяч, а в идеале около 100 тысяч штыков, чтобы вернуться к исходной ситуации. Чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию, он вынужден забирать российские войска с других участков украинского фронта. Пока что у России нет сил заставить ВСУ выйти из Курской области и отойти на границу.

Надо признать, у Лукашенко есть возможность организовать провокации на границе, чтобы попытаться оттянуть украинские войска с Курского или Белгородского направлений. Вот только, во-первых, вряд ли Лукашенко пойдет на такого рода действия. Только новая волна давления Путина на Минск может заставить Лукашенко заняться организацией провокаций.

А, во-вторых, если вдруг Лукашенко и решится начать боевые действия или устроить провокации на границе, украинских сил у белорусской границы достаточно, чтобы отразить эту атаку. Потому расчёт Москвы на то, что украинским войскам в таком случае придётся уйти из Курской области, вряд ли оправдается.

Одним словом, по-прежнему крайне маловероятно, что Беларусь вступит в войну и создаст нам существенные проблемы. В любом случае, это бы не заставило Украину отказаться от Курской операции.

Игорь Романенко, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, специально для Главреда

Кто такой Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) – украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Беларусь Александр Лукашенко Игорь Романенко вторжение Беларуси в Украину Войска Беларуси Бои в Курской области Операция в Курской области
Реклама

Главное за день

Неспокойная ночь в РФ: россияне жалуются на атаку дронов по аэродрому "Мариновка"

Неспокойная ночь в РФ: россияне жалуются на атаку дронов по аэродрому "Мариновка"

07:28 Мир
Использование HIMARS и продвижение ВСУ вперед: детали операции на Курщине от ISW

Использование HIMARS и продвижение ВСУ вперед: детали операции на Курщине от ISW

06:46 Украина
Игры Лукашенко с войсками на украинской границе: в чём просчиталась Москва

Игры Лукашенко с войсками на украинской границе: в чём просчиталась Москва

06:30 Мнения
Все главные новости
Реклама

Популярное

В Украину идет похолодание: где температура упадет до +21 4973

В Украину идет похолодание: где температура упадет до +21

Нет уже сил : фанаты едва узнали - что произошло с молчуньей Анастасией Стоцкой 4039

"Нет уже сил": фанаты едва узнали - что произошло с молчуньей Анастасией Стоцкой

Кума Лилии Подкопаевой высказалась о ней - что ответила спортсменка 3927

Кума Лилии Подкопаевой высказалась о ней - что ответила спортсменка

Будет хуже потери Суджи: ВСУ начинают битву за ключевую точку на Курщине - Bild 3554

Будет хуже потери Суджи: ВСУ начинают битву за ключевую точку на Курщине - Bild

Последние новости

07:28

Неспокойная ночь в РФ: россияне жалуются на атаку дронов по аэродрому "Мариновка"

06:46

Использование HIMARS и продвижение ВСУ вперед: детали операции на Курщине от ISW

06:30

Игры Лукашенко с войсками на украинской границе: в чём просчиталась Москвамнение

05:43

Гороскоп на завтра 23 августа: Девам - невероятный отдых, Козерогам - сюрпризы

04:50

Ситуация для Путина становится все опаснее, это начало его конца - Огрызко

Огрызко: Курская операция – начало конца Путина, Россия близка к катастрофеОгрызко: Курская операция – начало конца Путина, Россия близка к катастрофе
04:10

Пауков дома больше не будет: женщина поделилась интересным лайфхакомВидео

03:28

Украина может дожать Россию на возвращение к границам 1991 года - Огрызко

02:49

Брат Залужного рассказал интересные факты из личной жизни "железного генерала"

02:17

Разбили мосты и переправы: Украина признала использование HIMARS на Курщине

Реклама
02:10

Цвет не показатель: как отличить настоящий мед от подделки - простой методВидео

01:38

Украинские десантники показали видео первых дней боев в Курской областиВидео

01:30

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально разводятся: названа дата начала конца

00:39

Не удастся погасить: росСМИ заявляют, что нефтебаза на Ростовщине может догоретьВидео

00:19

Пять регионов и Москва - Буданов рассказал о результатах атаки беспилотников

00:16

Обменный фонд Украины мощно пополнился: ВСУ похвастались "уловом" на КурщинеФото

21 августа, среда
23:40

ВСУ могут пойти в контрнаступление в 2025 году: в The Telegraph назвали три условия

23:30

Ужас для РФ в Серебрянском лесу: ВСУ уничтожили склад и технику оккупантовВидео

23:17

Удалил все посты и "выехал" из Украины: блогер-"беглец" Волошин вышел на связь

22:55

У Шольца появились сомнения по поводу операции ВСУ под Курском: что сказал

22:26

Все будет бесполезно - Bloomberg о запрете ВСУ бить западным оружием на Курщине

Реклама
22:00

Топ-4 турецких сериала, которые смотрятся на одном дыхании - подборка премьер

21:57

"Делаются шаги": Зеленский раскрыл новые детали операции ВСУ на Курщине

21:56

Нужно ли носить черное в знак траура и можно ли ходить на праздники - ответ священникаВидео

21:52

Раскрыты масштабы последствий пожара на нефтебазе под Ростовом

21:42

Боевой медик в одесской больнице объявил голодовку из-за нечеловеческих условийВидео

21:15

'"Устроят темную": Москве грозит масштабный блэкаут - The Moscow Times

21:06

После запрета УПЦ МП Зеленский пообщался с Патриархом Варфоломеем

20:57

Лукашенко сильно разозлил армян: посольство Беларуси забросали яйцами и картошкойВидео

20:43

ВСУ берут Курщину, а Путин решил отведать пастилу: у патриотов РФ бомбит

20:28

Два удара могли "выпилить" до 25% МиГ-31К: подробности атаки на "Савалейку"

20:04

РФ планирует "тайную мобилизацию" на фоне боев на Курщине: СМИ раскрыли планы Кремля

19:46

Риск отступления из Курской областимнение

19:34

В Украину идет похолодание: где температура упадет до +21

19:29

В Курске отвлекающий маневр: ВСУ могут неожиданно освободить Крым - эксперт

18:59

Нью-Йорк - не за русскими, но ровной линии нет: что происходит в поселке

18:53

Угрожала убийством: суд ответил, откроет ли дело против дочери Фарион

18:47

Будут ли выключать свет украинцам 22 августа: "Укрэнерго" удивило заявлением

18:25

"Такая, как есть": как Соломия Витвицкая выглядит в реальной жизни

18:24

"Что-то начнет меняться": дипломат сказал, когда в РФ вспыхнут протесты против Путина

18:12

Дроны уже четыре дня атакуют аэродром "Оленья": подробностиВидео

Реклама
18:07

Несмотря на желание звезды: какую предсмертную просьбу Делона не выполнила семья

17:36

Кто такие "Альтушки" и почему их разговоры пугают: "дикие" тренды интернетаВидео

17:34

Только гений найдет странную розу за 5 секунд: загадка на проверку внимательности

17:27

"Красивые до неприличия": Залужный похвастался свежим снимком с женой

17:21

ГУР масштабно атаковало аэродром "Саваслейка": уничтожена стая самолетов РФ

17:16

''Пусть Курск захватывают'': Путин готов отдать территории Украине - Жданов

17:10

Голый торс и длинные волосы: Дурнев ошеломил свежим фото

17:09

Как избавиться от запаха сигарет в квартире или доме: 5 самых простых эффективных способовВидео

16:47

"Скоро "атомка" будет наша!": какое настроение царит среди бойцов ВСУ под КурскомВидео

16:43

Есть угроза для спинного мозга: в каком состоянии дети после удара РФ по кафе в Запорожье

^
Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииСпорт с Анитой ЛуценкоНародные приметыУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять