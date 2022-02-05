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Иерархия диктаторов и ось "Германия-Россия-Китай"

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

5 февраля 2022, 06:38

Иерархия больших и малых авторитарных государств складывается в мире как реакция на мировой экономический, эпидемиологический и геополитический кризисы.

Путин
Владимир Путин на Красной площади / Фото Reuters

Авторитарный лидер, премьер-министр Венгрии Орбан становится теперь главным "слугой" у президента России Путина и прокси-силой Кремля в борьбе с НАТО и ЕС, агентом интересов Кремля в Европе. Туже роль проводника политической воли Путина выполняет авторитарный лидер Белорусии Лукашенко, который готовый, по просьбе Кремля, конфликтовать как в "СНГ", так и в Европе.

Читайте такжеУ Путина назвали главное условие для встречи с ЗеленскимВ свою очередь, могущественный, "вечный" президент России Путин становится младшим партнером Китая, прокси-силой в борьбе с США и НАТО в Европе, "продавцом" конфликтов и шантажа во всем мире, но надежной опорой Китая в Центральной Азии. Президент Путин пытается стать личным другом и верным "слугой" лидера Китая Си Цзиньпина. Россия сознательно становится заложником внешней политики Китая в борьбе с США. Благодаря Кремлю Китай строит грандиозную антиамериканскую Ось "Германия-Россия-Китай", покрывающую все евразийское пространство.

В свою очередь, Китай остается главным экономическим партнером и соперником США и является реальным претендентом на мировой господство в 21 веке.

Такая иерархия больших и малых авторитарных государств складывается в мире как реакция на мировой экономический, эпидемиологический и геополитический кризисы. Вместо нового гуманизированного глобализма в 21 веке возникает угроза появления мировой иерархии или сети авторитарных государств по всеми миру, регулирующая новый мировой порядок.

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