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Идея перед увольнением: почему в Украине заговорили о пересмотре прожиточного минимума

Виктор Суслов

Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины

26 октября 2021, 06:15

Объективно прожиточный минимум в Украине должен составлять около 6 тысяч гривен, но денег в бюджете на повышение может не хватить.

Деньги, пенсия
В Украине могут отвязать штрафы от размера прожиточного минимума/ УНИАН

Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что в Украине хотят изменить методологию расчета прожиточного минимума – в частности, к нему больше не будет привязываться размер штрафов и социальных выплат. При этом привязка останется в формировании минимальных пенсий.

Нынешняя инициатива министра - абсолютно разумная. Действительно давно пора убрать связь между размерами прожиточного минимума и различными выплатами, которые до сих пор исчисляются в прожиточных минимумах. Потому что ранее, в 90-е годы, это было сделано искусственно в связи с высокими темпами инфляции - для того, чтобы не пересматривать их постоянно. На сегодня действительно проще зафиксировать эти выплаты непосредственно в национальной валюте — гривне.

Так как прожиточный минимум сейчас для пенсионеров составляет 1854 гривны, а для трудоспособных — 2379 гривен, то, конечно, это не соответствует реальному прожиточному минимуму. Потому что такой суммы средней семье или гражданину не хватит даже на оплату коммунальных услуг. И жизненно важно открыть путь для повышения пенсий и социальных выплат.

Параллельно с этим стоит другая тема, о которой пока не говорит министр социальной политики - привязка штрафов и санкций к необлагаемому минимуму доходов граждан, который, как известно, многие годы составляет 17 гривен и власть его не повышает под предлогом того, что если его поднять, то автоматически увеличатся и штрафы. В итоге малообеспеченные граждане платят подоходный налог по той же ставке в 18%, как и высокооплачиваемые граждане, причем практически с полной суммы своих минимальных доходов. Это несправедливо в социальном государстве, каким по Конституции является Украина.

Так что отвязывать штрафы нужно сразу в двух случаях - от прожиточного минимума, и от необлагаемого минимума доходов граждан. При этом необлагаемый минимум доходов нужно постоянно подтягивать к минимальному уровню заработной платы.

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Если правительство хочет объективно рассчитать прожиточный минимум и поднять его до объективных цифр с учетом растущих цен, роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, роста стоимости проезда в общественном транспорте, то объективно прожиточный минимум может достигать 6 тысяч гривен в месяц.

Особенно от этого выиграют пенсионеры, у которых размер минимальных пенсий привязывается как раз к прожиточному минимуму.

Но будет ли это повышение - еще вопрос. Ведь одно дело - объективная величина прожиточного минимума, которая рассчитывается на основе потребительской корзины, а другое - возможности государственного бюджета, которые правительство будет принимать во внимание, и может заявить, что на повышение прожиточного минимума на полную величину денег нет.

Потому для начала уже было бы прорывом повышение прожиточного минимума и необлагаемого минимума заработной платы хотя бы до 3-3,5 тысяч - это уже будет правильным решением, если оно в итоге произойдет.

Читайте такжеПовышение прожиточного минимума: почему украинцы его не почувствуютНо пока речь идет всего лишь об идеях министра, которые еще не поддержаны Кабинетом министров, не выносились в зал парламента и не обсуждали. Идеи могут выдвигать эксперты, а министры должны проекты законов готовить.

Так что очевидна политическая подоплека в действиях министра социальной политики, который, по неофициальной информации, выдвигает правильные идеи под угрозой увольнения (Лазебная входит в число тех министров, которые могут потерять должность ввиду возможных кадровых изменений). Еще раз убеждаемся в том, что мозговая активность министров в нынешней власти стимулируется под угрозой увольнения.

Виктор Суслов, Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины, специально для Главреда

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прожиточный минимум Марина Лазебная Виктор Суслов Минсоцполитика новости Украины
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