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Идет война на уничтожение с максимальным напряжением и жесткостью

Александр Кочетков
17 апреля 2024, 19:10
Подытоживая, цивилизованный мир видит в России не идеологического противника, готового сосуществовать (как он воспринимает Китай), а страшную темную силу.
Идет война на уничтожение с максимальным напряжением и жесткостью
Байден / коллаж: Главред, фото: Белый Дом, 53 отдельная механизированная бригада

Ну, почему наши партнеры по НАТО не сбивают и пока не планируют сбивать российские ракеты, которые атакуют Украину, нам доступно объяснили официальные лица из США: потому что у Израиля и Украины совершенно разные войны. Правда, не объяснили, почему Штаты придерживают ракеты для ЗРК, чтобы мы могли бы хотя бы сами сбивать. Но скоро объяснят - после вероятного очередного неразберихи в Конгрессе относительно помощи Украине...

Так вот, воздушные удары Ирана по Израилю и будущий ответный удар из Израиля - это показательная демонстрация намерений и возможностей. Настоящей войны там никто не хочет, даже иранские аятоллы, которые неплохо живут за счет торговли нефтью и оружием. Именно поэтому США и союзники не боятся участвовать в этом масштабном спектакле, о сценарии которого стороны предупредили друг друга заранее.

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А у нас - война на уничтожение. С максимальным напряжением и жесткостью. Здесь имитаций нет, разрушения, ранения и смерть - настоящие. Цивилизованный мир проходил такое во Вторую Мировую и вспоминать такое отчаянно не хочет.

Хорошо, пусть так: демократический мир во главе с США ужасно боится прямого конфликта со средневековой по ментальности Россией с ее ядерными копьями и ятаганами и просто впадает в отчаяние при мысли о ее возможном развале. Но возникает еще один важный вопрос без ответа: почему тогда мир спокойно пережил и поражение СССР в холодной войне, и его распад?

Ответ заключается в том, что Россия - это не только не Украина. И не Иран тоже. Современная путинская Россия - совсем не Советский Союз.

Да, в Союзе времен застоя был тоталитаризм, но вялый. По инерции, в отличие от того беспредела что сейчас в России. Но в СССР была также идеология, направленная в светлое будущее: вот наконец построим коммунизм и заживем. В недоимперии все, чем можно гордиться - исключительно в прошлом, впереди - только войны против всех. Диктатура убийц, бесправие, страдания, безнадежность - конечно, не для всех, а для рядовых.

Важным элементом советской идеологии была борьба за мир. Всевозможные мирные конференции, Фонд мира, плакаты, песни, фильмы... Уничтожение мира если и было возможным, то только руками проклятых капиталистов. Зато в России культ войны, культ смерти, который исповедует вся страна. Причем, россияне на всех уровнях твердят о своей "миссии спасти мир", превратив в сплошную Россию, или уничтожив его.

Советские вожди были ответственными и играли по правилам, например в Афганистан вводили войска по просьбе тамошних официальных властей. При разрешении того же Карибского кризиса СССР продемонстрировал и готовность, и умение договариваться, а не только выдвигать бессмысленные ультиматумы. В те времена невозможно было представить, чтобы СССР представлял в ООН отморозок вроде Небензи, который вместо обсуждения путей к справедливому миру угрожает миру.

Подытоживая, цивилизованный мир видит в России не идеологического противника, готового сосуществовать (как он воспринимает Китай), а страшную темную силу, где не действуют привычные закономерности и которую невозможно прогнозировать, в отличие от СССР. Эта сила в случае поражения и распада способна утянуть за собой в бездну все человечество, нажав красную кнопку. И какой-то процент старых советских ракет таки стартует и взорвется. И это будет глобальная катастрофа.

На самом деле, риск апокалиптического сценария в Штатах явно преувеличивают. Там никак не могут понять, что демонстрируя слабость и прислушиваясь к требованиям агрессора, они наоборот этот сценарий приближают.

В сложившейся ситуации в мире надо действовать максимально решительно, все тщательно обдумав и предусмотрев. Или не думать вообще, как учат спецназовцев: при первой угрозе стреляй на поражение.

К сожалению, сейчас в Штатах наблюдается желание уклониться от решения сложной мировой проблемы, которой по факту стала россия. Отложить до завершения политической турбуленции в США. Переложить проблему на Европу по географическому признаку. Все, что угодно, лишь бы только не усложнять себе политическую пенсию.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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война в Украине новости США Александр Кочетков
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