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И тысячи обстрелянных наемников пойдут, куда их пошлет дающая бабло рука

Леонид Невзлин

Российско-израильский предприниматель и общественный деятель, бывший вице-президент "ЮКОСа" 

11 января 2023, 06:21
Причем множатся в России как ЧВК, так и региональные формирования, подобие теробороны.
ЧВК Вагнера, Пригожин
В РФ образуется полноценная альтернатива армии Шойгу, считает Невзлин / СБУ, скрин

"Служу России и ЧВК Вагнер", – произнес один из пригожинских зэков, когда Путин вручал ему госнаграду. Рекрутов, прошедших через опекаемый Кадыровым Российский университет спецназа в Гудермесе легко узнать по кличу "Ахмат сила!". И для наемников ЧВК, и для региональных боевиков – есть две силы, два центра власти и идей. Один – абстрактное российское государство, от его имени вещает телевизор и призывает героически умереть. Оно же не может толком сформулировать – ради чего.

Параллельно есть "хозяин", "батя", "брат" – в зависимости от антуража. Он наставляет, обеспечивает амуницию, провожает в бой, от его имени действуют командиры, именно с ним у наемников ассоциируются все денежные выплаты.

В результате в РФ образуется полноценная альтернатива армии Шойгу. Где норма – считать армейское начальство дебилами, создающими бардак и изматывающими войска бессмысленными маневрами.

И среди достоинств бойцов этой альтернативы ценится верность не столько государству, сколько хозяину. Причем множатся в России как ЧВК, так и региональные формирования, подобие теробороны.

А опыт РУС из Гудермеса Кириенко собрался распространить на всю страну. Добавим сюда вооруженные подразделения госкомпаний типа "Газпрома". Центр стратегического назначения ФСБ дополняет это многообразие.

Пока интересы хозяина и государства совпадают – солдаты удачи ловят ее на поле боя, умирая за Путина. Но если совпадать перестанут, то дающая бабло рука и непосредственные командиры окажутся гораздо ближе и сильнее, чем вещающий из телевизора рот пропагандиста.

И тысячи обученных, экипированных и обстрелянных наемников пойдут, куда их пошлет тот, кому они присягнули на верность. Гражданская война в России на этот раз будет носить характер гангстерской, "белые" и "красные" больше не в моде.

Источник

ЧВК Вагнер Леонид Невзлин
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