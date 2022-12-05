Волна хейта в адрес Пташки: что делать с этим?

Увы, ничего. Точно не противопоставлять этому хейту симметричный хейт. Ненависть питается ненавистью.

Екатерина "Пташка" Полищук / Скриншот

Ситуация с хейтом в адрес Пташки (Юлия Полищук после получения награды из рук президента похвалила его в фейсбуке и получила волну хейта в комментариях и от ломов, лояльных к Порошенко, - ред,) продемонстрировала один из худших недостатков части нашего общества. Я называю это политической фиксацией - когда человек так психологически зависит от конкретного политического персонажа, в данном случае Порошенко - что теряет сознание и начинает представлять угрозу для других людей. Любую критику в его адрес она воспринимает как личную обиду, так же, как и любые проявления симпатии или лояльности к его врагам или оппонентам со стороны других. Перманентный поиск врага, сканирование виртуального пространства на предмет потенциальных угроз объекту обожания и как следствие - постоянное параноидально-оборонительное состояние, очень изнурительное для психики и нервной системы. Неудивительно, что в результате многих плавит.

Безусловно, это девиация. Главная составляющая - постсоветский патерналистский комплекс, иллюзия нужности и отсутствие объективной возможности для самореализации за пределами этой схемы. А самое отвратительное то, что это поощряется и стимулируется политтехнологами, которые логично видят в этом простой путь для сохранения и поддержания тонуса электоральной базы клиента. Сохранение здравого смысла в задачи политтехнологов не входит. И это абсолютно российский метод - типичный "гойда-стайл" в украинских декорациях.

Отсюда все эти люди, которым гортензии, внуки и купола церквей на аватарках не мешают выражать нечеловеческие мысли, ведь им не просто позволяют дегуманизировать врага - их поощряют в этом. Проблема в том, что этот враг - мнимый. Но признание этого факта часто означает признание бесполезности и ничтожности собственного бытия.

Что делать с этим? Увы, ничего. Точно не противопоставлять этому хейту симметричный хейт. Ненависть питается ненавистью. Воспринимайте таких лиц снисходительно, ведь они жертвы ресентимента длиною в жизнь.

Пташке - поздравление с заслуженной наградой.

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