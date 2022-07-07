Отставка Джонсона будет ударом для Украины / УНИАН

Правительство Джонсона находится в ужасном кризисе. 27 министров, заместителей, секретарей ушли в отставку. И хотя Джонсон имеет иммунитет на год, в консервативной партии уже подняли вопрос внесения изменений, чтобы попытаться отправить его в отставку еще раз. К сожалению, и в обществе падает поддержка к консерваторам, если бы выборы проходили сейчас, лейбористы получили бы 42% против 32% у консерваторов.

Что означает риск потери кресла Джонсоном для Украины? Отставка Джонсона таки будет ударом для нас. Очень многое зависело именно от его лидерства и амбиций. А еще именно он видел перспективу формирования альянса по оси Великобритания - Украина. Однако, не надо переживать по поводу потери поддержки британцев.

1. Ключевым вопросом для нас является кто может заменить Джонсона? И здесь есть хорошие новости. Министр обороны Бен Уоллес на сегодня является одним из самых популярных политиков в среде консерваторов, именно благодаря поддержке Украины.

На втором месте - Пенни Мордонт, бывшая министр обороны, которая заявляла о безлимитной поддержке Украины на фоне войны. Сохраняет шансы и Лиз Трасс, которая ведет линию максимальной поддержки Украины в международной политике.

Значительно хуже для нас, если это будет Риши Сунак, министр финансов, который, по моему мнению, и запустил этот кризис с целью свалить Джонсона.

Читайте такжеРебята, идите к Путину!2. Независимо от того, кто возглавит правительство - Британия продлит поддержку Украины. Да, возможно несколько упадет активность этой поддержки, но принципиальных изменений не произойдет. Во - первых, в большинстве отчетов и докладов разведчиков и военных РФ признана угрозой номер 1. Во-вторых, Джонсон уже набрал немало международных обязательств, которые не так просто сбросить.

Поэтому все будет хорошо. А Джонсону воодушевления и победы в этом кризисе.