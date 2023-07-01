Хорошим русским пора идти на Москву

Мятеж Пригожина показал, что режим слаб и не в состоянии эффективно защитить себя от вооружённой атаки изнутри.

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Ходорковский признал, что свалить режим можно только силой / Скриншот видео с youtube.com

У российской политической эмиграции должно быть какое-то общее дело, которое оправдает смысл её существрвания. И этим делом не могут быть бесконечные форумы и конгрессы, представительство "хороших русских" перед Западом. Все это приятно и занимательно, но практически ни на что повлиять не может.

Мятеж Пригожина показал, что режим слаб и не в состоянии эффективно защитить себя от вооружённой атаки изнутри, со стороны мощной повстанческой армии.

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Даже Ходорковский наконец-то признал давно очевидное:

"Сейчас мы видим, что диктатуре способны противостоять только вооруженные люди".

Формирование Российской повстанческой армии для освободительного похода в Россию могло бы стать главным общим делом российской эмиграции.

Сейчас существует несколько проектов поддержки вооружённого сопротивления, из которых я выделил бы Гражданский совет, как наиболее продуманный и прозрачный. Следующий шаг - создание повстанческой армии для похода за свободой "На Москву!", в поддержку которой могли бы вложить силы и средства лидеры и активисты политической эмиграции.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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