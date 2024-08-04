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"Хорошие русские" поняли, что на горбу ВСУ они не войдут в Кремль

Вадим Денисенко
4 августа 2024, 06:20
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О пресс-конференции российских оппозиционеров. Как превратить нашу обиду в тактическое преимущество?
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Пресс-конференция освобожденных российских оппозиционеров / фото: DW

1. Примерно 3-4 месяца назад "хорошие русские" изменили свою риторику в отношении Украины. Формально это началось с различных спичей от Юлии Латыниной о том, что украинцы посылают хороших россиян, а затем можно не обращать внимание на украинцев. И с этого момента, эта позиция стала определенным трендом.

2. В то же время этот посыл Латыниной совпал с другим, более важным трендом: "хорошие русские" четко осознали, что на горбу ВСУ они не войдут в Кремль. Следовательно, продолжать заигрывать с украинским вопросом больше нет смысла. Особенно учитывая то, что украинцы действительно, в своей массе, считают "хороших русских" негативным явлением.

3. Логическим продолжением этих двух аспектов, являются заявления Кара-Мурзы о том, что россияне не имеют коллективной ответственности, а во всем виноват Путин. Он говорит то, что стало консенсусом среди российской оппозиции. А наша позиция, которая заключается в том, что все "хорошие русские" - "плохие парни и девушки" только развязывает им руки в их высказываниях. Как бы это ни было нам неприятно слышать, но мы позволили им встать в позу оскорбленного. И это наша большая ошибка. Я понимаю, что сейчас многие начнут говорить о справедливости, честности и т.д. Но это политика и здесь речь не идет об этом. Еще раз повторюсь: мы позволили им сделать вид, что они обижены. И их реальность - другая чем наша.

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4. С большой долей вероятности мы можем допустить, что американцы попытаются переформатировать российскую оппозицию и попытаются придать им определенные смысловые вещи. Дело в том, что начиная с идиотского решения о "голосовании на президентских выборах в 12.00", российская оппозиция вообще не попадает в желания не только глубинного народа, но и своих сторонников. Это, между прочим, еще одна причина, почему им нужно было сделать вид, что их обидели украинцы - им нужно перенести свои ошибки на других.

5. Теперь относительно смыслов, которые будут пробовать навязывать американцы. Они не смогут не указывать на тему Украины. Сегодняшняя единодушная позиция украинского политикума справедливая и правильная. Но правильная, как первый шаг. Мы выразили свое возмущение и теперь мы, а не они обижены. И наша прагматическая задача превратить нашу обиду в заявления хороших россиян о четкой поддержке Украины. Я понимаю, что многие предпочли бы сказать: "да пошлите их...", но в политике так не работает. Мы должны нашу обиду превратить в нашу тактическую победу и заставить их снова (даже неискренне) говорить то, что выгодно нам.

Отдельно я хотел бы обратить внимание на еще одну важную, как по мне, вещь: эта война - это не только о территориях. Главное поражение Путина - это если Украину и украинцев признают субъектами и отдельным народом. И это то, что прежде всего должны продвигать "хорошие русские".

Кто такой Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т.Шевченко, специализация "Украинский язык и литература", в 1998 - факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Еспресо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "политики не врут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 и до сих пор - советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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