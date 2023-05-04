Хорошие русские перемешались с плохими

История мажет всех одним миром. Украина – плавильный котел российской истории, в который мало кто из русских эмигрантов хочет заглядывать.

https://opinions.glavred.info/horoshie-russkie-peremeshalis-s-plohimi-10467619.html Ссылка скопирована

Украина – плавильный котел российской истории, считает Невзлин / Коллаж УНИАН, wikipedia.com

События последних дней внесли раскол в ряды русской оппозиции, дав почву для многих размышлений. Поводом вспомнить старые обиды стало интервью Гарри Каспарова Юрию Дудю, которое вышло спором двух поколений об общем предмете любви – их родине России.

Я многое прочитал и послушал критики в эти дни. Берлинская декларация также добавила штрихов в общую картину. И у меня есть четкое ощущение, что русские либеральные политики всех окрасов проходят стадию взросления. Во мне тлеет слабый оптимизм, что у них появились зачатки здравого политического мышления. Пришло осознание, что труп современной России, лежащий в морге и накрытый простыней, таки придется похоронить и предать забвению. Не получится его подкрасить, обмыть и сменить форму КГБ-ста на современный кэжуал.

Гарри Каспаров получил огромную поддержку у подавляющего большинства украинцев, мыслящих русских и стандартную критику от "завистливых русских", так и не научившихся гордиться своим великим соотечественником, оценки и прогнозы которого по России полностью сбываются. Я не сомневаюсь, что никто из них не читал его книг по-английски, не слушал выступлений и лекций, и даже не знаком с огромным количеством политических статей в мировых СМИ, переведенных и опубликованных на русском языке. "Не читал, но не согласен с автором…" Как привыкли.

видео дня

Мне кажется, Каспаров получил так много критики именно за то, что пытался доказать Юрию, что прошедшие 30 лет были фатальными для всех. Все по факту 24 февраля прошлого года было зря. Полномасштабное вторжение России в Украину принесло обнуление разным политическим лагерям играющих на поле против Путина. Хорошие русские перемешались с плохими, потому что все оказались по уши в дерьме. Ходорковский не лукавит, когда говорит, что его десять лет отсидки ничто по сравнению с бомбежками украинских городов.

Вечно кричащее крыло русских либералов хрипнет в несогласии оттого, что все еще не может принять простого факта: активная часть их жизни, проведенная на родине, их работа там во благо народа – ни к чему не привели. Это же осознание, но значительно ранее, пришло к их сегодняшним оппонентам.

Да, молодым россиянам, выходившим на протесты, не хочется ассоциироваться с русскими солдатами, с зэками из ЧВК "Вагнер", совершающими зверства на территории Украины. Людям "за" Навального и т.д. хочется отделить себя от этого ужаса и громко доказывать, почему они не такие. Но ничего не получается. И еще долго не получится, увы.

История мажет всех одним миром. Украина – плавильный котел российской истории, в который мало кто из русских эмигрантов хочет заглядывать. Все там: вопросы, ответы, кровь, русский язык и культура, ярость и отторжение всего, что мало-мальски напоминает русскость и русское.

Шанс на хоть какое-то возрождение России лежит через ее поражение и – уже после этого – через осознание своего прошлого. Посему вижу единственно правильную почву для объединения всем и вся под знаменем победы ВСУ (которые и есть передовой отряд борьбы с путинским ра**истским режимом, реальная оппозиция русской мафиозно-фашистской диктатуре) и платы всех россиян за причиненные разрушения и зверства в Украине. Никакой другой повестки сегодня быть не может.

Источник