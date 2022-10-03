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Пригожин и Кадыров ослабляют Россию

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

3 октября 2022, 10:47

Хорошие россияне нам не союзники. Не осознанно нашими союзниками являются Кадыров и Пригожин.

Владимир Путин
Хорошие русские нам не союзники в борьбе с Путиным, считает Фурса / Фото УНИАН

Многие в Украине до сих пор пытаются коммуницировать с "хорошими русскими". Ведь они наши союзники в борьбе против Путина. Но это не так. Хорошие русские нам не союзники.

Хорошие русские спасают людей от мобилизации. Не протестуя против мобилизации в России, а защищая и вытягивая из мобилизационных сетей тех, кто там по закону не должен быть. Разного рода отцов 4-х детей, астматиков и дедов 70 лет, которых бодрые военкомы загоняют в армию. Таким образом хорошие русские как бы говорят, что мобилизация – это ок, но надо, чтобы она была по закону. Таким образом "хорошие русские" повышают эффективность мобилизации. То, что ломают дуболомы военкомы, пытаются исправить разного рода Ксении Собчак. Хорошие русские, которые типа против войны, делают российскую армию более эффективной. Осталось только пойти в сестры милосердия и поехать на фронт, лечить бедных русских мальчиков.

Хорошие русские не спасают людей от войны, а перераспределяют потери по разным социальным группам. Помогая Путину вести войну против Украины. Спасая от фронта одних людей, и направляя на их место других. Которым положено там быть.

Это не в первый раз хорошие русские, которые против Путина, помогают Путину. Хорошие русские Навального придумали "умное голосование". И делают вид, что они что-то меняют, не голосуя за кандидатов от партии власти, а помогая ситуативно то партии Зюганова, то партии Жириновского. Очень умное голосование. В результате партия Путина все равно возьмет тотальное большинство. Ведь они занимаются подсчетом голосов этого очень умного голосования. Но сотни тысяч людей идут на выборы и голосуют, легитимизируя правления Путина. А потом, когда начинается война, вдруг говорят "а мы тут причем, мы за него не голосовали".

Значит ли это, что Навальный или Собчак работают на Путина? Нет. Навальный в тюрьме и мог не выжить после отравления. На Собчак плевать. Работает она на путина или не работает, вообще не важно. Но они русские имперцы. А поэтому они не могут быть нашими союзниками.

"Хорошие русские" могут быть жертвами политики Путина. Как и украинцы. Но они не союзники в борьбе с ним. С самого начала войны они выступали против санкций, сейчас помогают проводить мобилизацию. В будущем будут выступать против раздела России. Они будут стараться показать миру лицо "другой" России, чтобы вызвать жалость и чтобы мир, вместо того, чтобы добить опасного врага снова завалил его окорочками. И на время Россия снова даже может одеть либеральную маску, чтобы набраться сил.

Есть ли у нас союзники в России? Нет. И не может быть. Именно потому, что Россия – экзистенциальный враг Украины. И нам нужно не только выкинуть российские войска из Украины, но и добиться распада России. И никто в самой империи не будет нас в этом поддерживать. Сознательно.

А не осознано нашими союзниками являются все эти Кадыровы и Пригожины. Потому что они со своей "оприччиной" и ослабляют максимально Россию. И будут ослаблять ее в будущем. Какими бы дуболомами не были российские генералы, но воевать они умеют лучше, чем бандиты Пригожин и Кадыров. Их борьба за власть с силовиками (классическое, бандиты против ментов) будет максимально расшатывать лодку и ослаблять Россию. Да, они ненавидят Украину. Но сейчас их деятельность внутри России максимально помогает Украине, в то время как российских либералов – максимально мешает.

Источник

мобилизация война в Украине Сергей Фурса
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