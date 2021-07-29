Хомчака умножили на ноль: чего ждать после увольнения главнокомандующего ВСУ

Зеленский уволил главу Генштаба ВСУ Хомчака / УНИАН

Причина увольнения Главнокомандующего ВСУ Хомчака совпадает с тем, что сказали в Офисе президента – он не продвигал реформы, у него был серьезный конфликт с министром обороны Тараном, из-за чего его и уволили, потому что двое руководителей не нашли общего языка.

Для таких людей как Хомчак должность в СНБО - это возможность умножить его на ноль. Во-первых, на своей предыдущей должности он подчинялся напрямую президенту Украины, а с министром обороны общался лишь адиминистративно. Сейчас первого человека в ВСУ ставят заместителем секретаря СНБО. Это сделано по принципу "держи друзей близко, а врагов – еще ближе", потому что под бдительным оком господина Данилова он не сможет ничего сделать, а лишь готовить бумажки для заседания СНБО, после чего за месяц-два о нем вообще забудут.

Тем более, что исторический пример - в свое время руководителя Генштаба Затынайко, которого дважды назначали на эту должность, второй раз снимали именно таким образом и отправили в СНБО, после чего о нем все забыли. То есть назначение Хомчака в СНБО умышленно, чтобы контролировать его поведение, ведь он имеет сильное влияние на "генеральскую мафию".

Читайте такжеИллюзия контроля: зачем Зеленский затеял перестановку в силовом блокеТаран, конечно, имеет отношение к команде 95 квартала, но он – больше человек Ермака, который подминает под себя силовые структуры, готовясь к осени на случай протестов среди населения. Судя по тому, как сняли Хомчака, то Таран, вероятно, останется. А назначение командующего оперативного командования "Север" Залужного, человека с периферии, вместо Хомчака обусловлено его задачей по зачистке команды Хомчака и достижения сотрудничества с министерством, создав для этого соответствующую команду из лояльных людей под министра Тарана. Насколько эта замена профессиональная - будет зависеть от Залужного. Если у него хватит командирских качеств, чтобы быстро переформатировать Генштаб, то у него будет шанс показать себя как кризисного менеджера, если же этого не произойдет, то его быстро заменят – свято место пустым не бывает.

В целом такие кадровые ротации могут повлиять на настроения в армии. Сейчас может начаться волна увольнений командиров бригад (ключевая должность в ВСУ) - те, кто был лоялен к Хомчака, будут стараться по возможности уволиться с должностей, чтобы не попасть под принудительное увольнение.

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Однако этот процесс будет кратковременным, ведь соответствующие назначения будут формировать свою внутреннюю политику. Но для рядового служащего, не участвующего в теневых схемах, особо ничего не изменится.

Но не надо исключать того, что этой лазейкой может пользоваться РФ, которая будет пытаться устроить нам "горячую осень", особенно с началом работы Верховной Рады. Потому что именно тогда Банковая может вынести на обсуждение парламента имплементацию "формулы Штайнмайера". А для того, чтобы подтолкнуть украинское политическое руководство к этому шагу, Россия может увеличивать обстрелы. Ведь когда есть политическая целесообразность, Россия всегда старается такой возможностью воспользоваться. И этот случай не исключительный, поэтому на Востоке стоит ждать активизации боевых действий.

Олег Жданов военный эксперт, полковник запаса, специально для Главреда