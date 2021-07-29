УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Хомчака умножили на ноль: чего ждать после увольнения главнокомандующего ВСУ

Олег Жданов

Военный эксперт, полковник запаса

29 июля 2021, 06:30

Сменой руководства ВСУ может воспользоваться Россия и усилить обстрелы на Донбассе.

false
Зеленский уволил главу Генштаба ВСУ Хомчака / УНИАН

Причина увольнения Главнокомандующего ВСУ Хомчака совпадает с тем, что сказали в Офисе президента – он не продвигал реформы, у него был серьезный конфликт с министром обороны Тараном, из-за чего его и уволили, потому что двое руководителей не нашли общего языка.

Для таких людей как Хомчак должность в СНБО - это возможность умножить его на ноль. Во-первых, на своей предыдущей должности он подчинялся напрямую президенту Украины, а с министром обороны общался лишь адиминистративно. Сейчас первого человека в ВСУ ставят заместителем секретаря СНБО. Это сделано по принципу "держи друзей близко, а врагов – еще ближе", потому что под бдительным оком господина Данилова он не сможет ничего сделать, а лишь готовить бумажки для заседания СНБО, после чего за месяц-два о нем вообще забудут.

Тем более, что исторический пример - в свое время руководителя Генштаба Затынайко, которого дважды назначали на эту должность, второй раз снимали именно таким образом и отправили в СНБО, после чего о нем все забыли. То есть назначение Хомчака в СНБО умышленно, чтобы контролировать его поведение, ведь он имеет сильное влияние на "генеральскую мафию".

Читайте такжеИллюзия контроля: зачем Зеленский затеял перестановку в силовом блокеТаран, конечно, имеет отношение к команде 95 квартала, но он – больше человек Ермака, который подминает под себя силовые структуры, готовясь к осени на случай протестов среди населения. Судя по тому, как сняли Хомчака, то Таран, вероятно, останется. А назначение командующего оперативного командования "Север" Залужного, человека с периферии, вместо Хомчака обусловлено его задачей по зачистке команды Хомчака и достижения сотрудничества с министерством, создав для этого соответствующую команду из лояльных людей под министра Тарана. Насколько эта замена профессиональная - будет зависеть от Залужного. Если у него хватит командирских качеств, чтобы быстро переформатировать Генштаб, то у него будет шанс показать себя как кризисного менеджера, если же этого не произойдет, то его быстро заменят – свято место пустым не бывает.

В целом такие кадровые ротации могут повлиять на настроения в армии. Сейчас может начаться волна увольнений командиров бригад (ключевая должность в ВСУ) - те, кто был лоялен к Хомчака, будут стараться по возможности уволиться с должностей, чтобы не попасть под принудительное увольнение.

Реклама

Однако этот процесс будет кратковременным, ведь соответствующие назначения будут формировать свою внутреннюю политику. Но для рядового служащего, не участвующего в теневых схемах, особо ничего не изменится.

Но не надо исключать того, что этой лазейкой может пользоваться РФ, которая будет пытаться устроить нам "горячую осень", особенно с началом работы Верховной Рады. Потому что именно тогда Банковая может вынести на обсуждение парламента имплементацию "формулы Штайнмайера". А для того, чтобы подтолкнуть украинское политическое руководство к этому шагу, Россия может увеличивать обстрелы. Ведь когда есть политическая целесообразность, Россия всегда старается такой возможностью воспользоваться. И этот случай не исключительный, поэтому на Востоке стоит ждать активизации боевых действий.

Олег Жданов военный эксперт, полковник запаса, специально для Главреда

Сергей Таран Владимир Зеленский Генштаб ВСУ Олег Жданов новости Украины Руслан Хомчак
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Магнитные бури в конце июля 2021: что делать, когда сдавит головуМагнитные бури в конце июля 2021: что делать, когда сдавит голову На Полтавщине муж убил и изнасиловал молодую жену, тело бросил в садуНа Полтавщине муж убил и изнасиловал молодую жену, тело бросил в саду Миллиардные убытки и транзит от РФ "на нуле": что ждет Украину после запуска СП-2Миллиардные убытки и транзит от РФ "на нуле": что ждет Украину после запуска СП-2 Приметы на 26 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 26 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду Названы семь утренних привычек, которые помогают худетьНазваны семь утренних привычек, которые помогают худеть

Последние новости

07:12

Еще одна медаль Украины на Олимпиаде-2020: пловец Михаил Романчук выборол "бронзу"

07:12

Гороскоп на август 2021 для Весов: что в этом месяце нельзя делать представителям знака

06:49

Миссия МВФ в сентябре приедет в Украину

06:49

Мифы о диете: 5 ложных представлений о питании Видео

06:30

Хомчака умножили на ноль: чего ждать после увольнения главнокомандующего ВСУ мнение

Реклама
06:15

Анна Тринчер в сексуальном белье игриво подразнила поклонников голыми селфи

06:10

Осторожно, рак: в каких потребительских товарах содержатся химикаты, вызывющие смертельную болезнь Видео

06:02

Жесткий разговор и удар от Конгресса: Арахамия назвал сценарий Зеленского на встречу с Байденом Видео

05:52

Диета от прыщей: 3 продукта, которых следует избегать для чистой кожи Видео

05:28

Сценарий Путина по Донбассу и изоляция от Конгресса: эксперт объявил об ударе Байдена по Зеленскому Видео

05:10

Звезда Квартала топлес удивила стройным телом в элегантной фотосессии

05:02

В правительстве рассказали, сколько хотят снести хрущевок в Украине и куда расселят жителей Видео

04:22

Цены на продукты в Украине будут расти: что подорожает

03:57

Топ-3 полезностей для здоровья, наступающих после отказа от сахара

03:12

Эксперт рассказала, чем опасен жир на животе и как от него избавиться

02:47

Гороскоп на 29 июля для всех знаков Зодиака: стресс, обострение заболеваний или приятная встреча Видео

02:25

Капитан Марвел обнажилась и засветила потрясающее тело в сауне

02:16

Названы три самых невезучих знака Зодиака Видео

01:39

"Плохая пародия на 95 квартал": эксперт оценил последствия назначения Арестовича главой СБУ

00:51

Ученые сделали новое открытие в лечении ожирения и диабета Видео

Реклама
00:29

Симптомы сердечного приступа: пять необычных признаков на коже Видео

00:03

Украину накроет шквалами с градом и налетит ураган Видео

00:02

Приметы на 29 июля: что нельзя делать и как уберечься от беды Видео

28 июля, среда
23:40

Украинских легкоатлетов за день до старта отстранили от Олимпиады-2020 Видео

23:02

В доме, на который рухнул самолет на Прикарпатье, находились дети Видео

22:30

Кравчук в реанимации: кто будет представлять Украину в ТКГ Видео

22:22

В Ровно произошла масштабная авария, люди сидят без света

21:45

Зеленский провел кадровые перестановки в армии

21:35

СНБО проведет срочное выездное заседание на Донбассе - СМИ Видео

21:15

"Мне сложно говорить": телеведущий Дмитрий Комаров потерял друга в авиакатастрофе на Прикарпатье Видео

21:12

Украинские ученые обнародовали печальный прогноз по пандемии коронавируса Видео

20:40

В Луцке умер знаменитый украинский футболист Видео

20:27

На Черновцы обрушилась стихия: подтоплены вокзал и много улиц Видео

20:23

Зеленский ответил на статью Путина и сравнил россиян с татаро-монгольским нашествием Видео

20:17

Как неправильно употреблять белок: главные ошибки Видео

19:56

Выяснились подробности о мужчине, который вчера скончался от штамма Дельта Видео

19:54

В Украине резко выросло число зараженных коронавирусом из-за штамма Дельта Видео

19:45

Почему в аграрной Украине подсолнечное масло дороже, чем в ЕС мнение

19:24

Невысимая жара и невероятные наводнения: почему Украину и мир трясет от катаклизмов Видео

19:06

В Сети появилось видео с моментом падения самолета на Прикарпатье Видео

Реклама
19:03

Тост на день рождения: душевные, красивые и смешные пожелания имениннику

18:35

Под Тернополем выпал гигантский град размером с пельмени и уничтожил урожай Фото Видео

18:28

Средняя зарплата в Украине впервые превысила 500 долларов - Госстат

18:11

Ударил инсульт во время плавания: на Черкасчине мужчина спас женщину от клинической смерти Видео

18:06

Жена Хомчака покинет пост главы Черниговской ОГА: вместо Коваленко назначат Чауса Видео

17:55

Что на самом деле нужно сделать, если укусил клещ: пошаговая инструкция Видео

17:47

Жара усиливается и идет новая аномалия: синоптики предупредили украинцев об опасности Видео

17:45

Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина

17:35

Свадьба Юли Зайки и Богдана Юсипчука оказалась настоящей, но с одним условием Видео

17:24

Олимпийский рекорд: украинский пловец легендарно прорвался в финал на Играх в Токио Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять