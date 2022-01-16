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Ход Петром

Геннадий Друзенко

Украинский юрист, публицист, переводчик и общественный деятель.

16 января 2022, 12:41

Вчера пятый президент Украины дал интервью, в котором заявил: "Я возвращаюсь не для того, чтобы защищаться от Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину".

Петр Порошенко
Петр Порошенко возвращается в Украину / eurosolidarity.org

Надеюсь, украинцы еще помнят завершение одного из диалогов Петра Порошенко с Владимиром Путиным, который имел место весной 2015-го, уже после Иловайска, ДАПа и Дебальцево: "Жму руку. Обнимаю". Было бы наивным считать, что Петр Алексеевич потерял контакты в Кремле после того как потерял президентский пост.

Сегодня его интересы объективно совпадают с интересами Путина в одном: наказать и подорвать позиции "наглого выскочки" Владимира Зеленского. Который, хоть и окружен "агентами Кремля", оказался гораздо менее удобным визави для агрессора, чем его предшественник.

Читайте такжеЗачем Порошенко яркое шоу и его грандиозная встреча в аэропортуВ этой ситуации перенос даты возвращения Порошенко в Украину начинает играть совсем другими цветами. Вчера пятый Президент Украины дал эксклюзивное интервью Радио Свобода, в котором заявил: "Я возвращаюсь не для того, чтобы защищаться от Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину".

И тут стоп: человек, который всю свою каденцию называл агентами руля всех, кто "раскатывал украинскую лодку", то есть критиковал его лично и его политику, официально с уверенностью заявляет, что "не окажется за решеткой" и "будет защищать Украину". Поскольку Петра Алексеевича трудно представить в окопах с автоматом в руках, звучит как возвращаюсь, чтобы "возглавить защиту родины". В принципе пятый президент так и говорит "я возвращаюсь, чтобы обеспечить единство, чтобы бок о бок все украинцы способны были дать отпор Путину". И добавляет, что "согласно последним социологическим опросам наша политическая сила опередила Зеленского, опередила слуг народа"...

Читайте такжеВ ГБР рассказали, когда Порошенко изберут меру пресечения и напугали наказаниемВот такая почти незавуалированная заявка на coup d'état (госпереворот, - ред.). Именно та, что крайне нужна кремлевскому агрессору, чтобы найти формальный casus beli (повод, - ред.) для масштабного вторжения в Украину. Если додумать аналогии Зеленского с Януковичем в интервью Порошенко до конца, то получается после свержения Зеленского нам следует ожидать вакуума легитимности и как следствие – потери очередных территорий, если не коллапса украинской государственности.

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Порошенко пытается позиционироваться как Петлюра, что возвращается на белом коне, чтобы сбросить "предателя" Скоропадского. Вот только "Пятому" не мешало бы знать, что век назад Директория была не триумфом, а агонией независимого Украинского государства...

Но есть и горькая правда в словах пятого Президента. Нынешняя власть неспособна защитить Украину. Это становится все более очевидным, несмотря на сигналы о почти неотвратимом нападении России, раздающиеся со всех сторон.

Но в этой ситуации нам нужно искать не новейшего петлюру, который – если вернется к власти – имеет все шансы быстро превратиться в украинского петэна. Нам крайне нужен украинский де Голль. Украине крайне не хватает пока малоизвестного, но зрелого (в 1940-м де Голлю исполнилось 50), одержимого национальной идеей, жертвенного, до конца преданного Украине, мудрого и стратегического лидера. Для которого "быть реалистом значит верить в чудеса".

А тех, кто стремится к возвращению грязных сделок с Медведчуком, парадов во время Иловайска, предательской сдачи ДАПа и Дебальцево, объятия с Путиным, с радостью ждем в Жулянах утром 17-го января!

viber
Петр Порошенко Владимир Зеленский Владимир Путин
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