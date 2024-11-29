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"Ход конем": что случилось на фоне перемирия Хезболлы и Израиля

Алексей Кущ
29 ноября 2024, 08:10
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Хезболла и Сирия будут терять ресурс, а Израиль - восстанавливать.
Байден, Израиль, Ливан
Байден объявил о перемирии Израиля и Ливана / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вот это вам "ход конем".

На фоне перемирия Хезболлы и Израиля, протурецкие боевики "тюркоманы" из района Идлиба начали масштабное наступление на силы Асада в Алеппо.

Можно констатировать блестящую геополитическую комбинацию Израиля и начало "Большой игры" по суннитско-шиитской региональной инверсии.

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Суть которой заключается в вытеснении шиитов из Сирии и Ливана за счет протурецких суннитов.

Плюс отсечение иранских прокси в Ливане и Сирии от Ирана.

Израиль получает передышку для пополнения резервов и компенсации потерь (плюс время для завершения операций в Газе), а Хезболла вынуждена будет перебросить свои силы на помощь Асаду для защиты коммуникаций между Ливаном и Ираном, проходящих по территории Сирии.

То есть, Хезболла и Сирия будут терять ресурс, а Израиль - восстанавливать.

Турция, кстати, показала, не взирая на риторику, полный синхрон своих действий с региональной стратегией США и Израиля на Ближнем Востоке.

Плюс, в Сирию будут оттянуты ресурсы Фронта освобождения Палестины и Армии освобождения Палестины, а также, Иерусалимской бригады.

Это может позволить Израилю провести окончательную аннексию Западного берега реки Иордан (если такое решение будет принято).

В любом случае, если Хезболла потеряет Сирию, она утратит все.

Поэтому и палестинским силам, и Хезболле, придется на время забыть об Израиле и бросить все силы в Сирию. Иначе полный крах.

Ситуация в контексте специфики Ближнего Востока, конечно, более многослойная, сложная и многофакторная.

Турция в рамках нового османизма и пантюркизма, думает, что она "играет" и Израиль, и США.

Усиление суннитского фактора и ослабление шиитского, ставит на паузу их возможный синтез (а он был возможен). Но это тактическая победа Израиля.

Стратегически, Турция с ее амбициями "хранителя Иерусалима" и желанием объединить османский и халифатский геополитические проекты (синтетический кластер Ближнего Востока, Северной Африки, Закавказья и Центральной Азии), не менее опасна для Израиля в будущем, чем шиитский проект новой персидской империи.

Так как сунниты - это и Пакистан, и Египет, и Афганистан, и Центральная Азия, и уйгуры.

Королевства Залива пока в расчет не берем, так как они целиком находятся в кильватере политики США.

Пока видим вовлечение в орбиту Турции части Ливии, части Сирии, Азербайджана и части Центральной Азии.

Впереди - точно такая же как и в Сирии "суннитская революция" в Ливане и попытка инверси там шиитов в пользу суннитов.

Но это все очень далекая перспектива, а Израиль всегда характеризовался тем, что ест "слона по частям".

Слон - это окружающий его мир Ближнего Востока.

Так что если вы подумали, что в рамках моей геополитической апории "трех тел", Израиль вытянул мирный билет, то вы ошиблись (о чем я и предупреждал).

Ну а пока протурецкие формирования "Хайят Тахрир аш-Шам" готовятся к штурму или уже взяли - Анадан, один из ключевых опорников Сирийской арабской республики на севере страны.

За Анаданом очередь Храйтана и Кафр-Хамаха, а там и Алеппо.

Боевики "Тахрир аш-Шам" заявляют, что они уже в 2,5 км от Алеппо.

Ну два не два, а в 7 км точно.

Падение Алеппо станет мощнейшим ударом по режиму Асада (хотя не факт, что город падет).

В таком случае, получится, что уйдя из Южного Ливана, Нетаньяху может одержать победу в Сирии, при чем руками турок и протурецких прокси.

С другой стороны и Хезболла, и Иран, и палестинские формирования, понимают важность Сирии и в ближайшее время бросят туда все свои силы.

Но и это неплохой результат для Израиля.

В общем, многоходовочка.

Кто такой Алексей Кущ?

Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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Хезболла Алексей Кущ новости Израиля Нападение ХАМАС на Израиль
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