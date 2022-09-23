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Обстрел Москвы из ракет HIMARS вылечит россиян

Юрий Радухин

публицист, политический эксперт

23 сентября 2022, 11:18

Все эти мальчики и девочки одумаются после первых залпов HIMARS по улицам Москвы!

российская ракета, HIMARS
HIMARS лечит от шовинизма, считает Радухин / Коллаж Минобороны РФ, Выкипедия

Путинская мобилизованная массово-утилизация россиянцев привела к предполагаемой реакции в РФ глубинного населения. Больше всего против войны сейчас оказались жители мегаполисов - Москвы и Питера. Точнее сказать, они не против войны, а против того, чтобы идти на фронт воевать.

Сейчас речь уже идет об их собственной жизни. Россияне массово у зомбоящика долго занимались диванно-водочной стратегией. Можно даже утверждать, что с 2014 года - и особенно после 24 февраля 2022-года - это было любимое дело россиянцев. Зачем им было выходить на уличные антивоенные митинги, когда их это не касалось. Напротив, россиянам с их имперской шовинистической ксенофобской некрофильной самоидентичностью... всегда нравилась захватническая война, захват территорий соседних государств и массовые убийства их народов. Такое у русских самосознание и мировоззрение!

Чтобы вылечить население РФ, больное рашизмом, человечеству понадобится уйма времени!

Но сейчас, когда больное рашистское общество, напуганное фюрером, защищая себя выходит на улицы и противостоит полицейским под их палками... эти диванные герои наконец решили, что лучше попасть под мордорские дубинки и в тюрьму, чем оказаться на украинском фронте. В тюрьме по крайней мере сохранят жизнь. На украинском фронте шансов остаться живыми у орков нет.

Сейчас быстро подсчитаем эффективность для Мордора провозглашенной фюрером мобилизации. Даже если она пройдет удачно. До мобилизации в кустах и окопах сидело в засаде, пусть, до 300 орков. После мобилизации пусть их будет даже 3 тыс. Ракетам HIMARS совершенно безразлично количество орков в кустах и окопах. На 300 орков было достаточно 3-5 ракет HIMARS!.. Для 3 тыс. орков их надо 10. Если кишки и другие внутренности орков HIMARS разбрасывал на меньшее количество елок, украшая их каждый день, как на новый год. Теперь, поражая 3 тыс. орков одновременно, HIMARS украсит большой лес елок внутренними органами орков. Так что мобилизовывайтесь быстрее. Не забудьте с собой прихватить военных преступников Гиркина, Дугина, Патрушева, Лаврова, Шойгу, Кадырова и даже Путина с айфончиком Медведевым. Также прихватите их мажорных потомков.

Отдельно можете создать батальон пропагандонов, во главе с профессиональными проститутками марго симонян, олькой скабеевой и муркой захаровой. Конечно, туда надо прихватить петухов Соловьева, Киселева, Эрнста и других.

Также очень хорошо вылечит россиянцев от шовинизма обстрел гламурной Москвы из ракет HIMARS и других. Все эти новомодные специалисты - мерчензайдери, знатоки по аутсорсингу, банкиры, адвокаты и юристы холдингов... Словом, все те, кто уже 7 месяцев продолжает купаться в деньгах, по клубах и ресторанах гламурной жизни московского гадюшника, праздновать дни города и т.д.!.. Все эти мальчики и девочки одумаются после первых залпов HIMARS по улицам Москвы!

Подобный курс шоковой терапии многих очень быстро излечит от рашизма!

война в Украине Юрий Радухин HIMARS
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