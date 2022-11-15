Херсон и Бали: правильный ли выбор сделал Зеленский

Владимир Зеленский в Херсоне / скриншот

Поднятие украинского флага в освобожденном Херсоне очень символично и может вызвать только положительные эмоции.

Визит президента Владимира Зеленского также вызвал эмоции. Но, не у всех эмоции одинаковые, как это было с поднятием украинского флага.

В общем, большинство положительно оценивает визит Владимира Зеленского в освобожденный Херсон и его участие в поднятии украинского флага. Даже было много фотографий и видео в соцсетях.

Но есть и те, кто обвиняет его в пиаре.

Наверняка так и должно было бы быть с таким визитом, если бы не одно "но", а именно саммит G20 в Индонезии, на острове Бали, который пройдет 15-16 ноября.

Президент Украины был приглашен на этот саммит, хотя Украина не является членом G20.

Владимир Зеленский даже заявил, что не поедет, если будет присутствовать путин. Путин не поехал, но и не поехал и президент Украины, что по моему мнению, является ошибкой.

Зато Владимир Зеленский поехал в освобожденный Херсон. И кто теперь сможет его упрекнуть, почему он не поехал на саммит G20, ведь он был с визитом в Херсоне.

Безусловно, визит в Херсон важен и нужен, Но глобальные, геополитические вопросы будущего в мире и в частности войны в Украине, будут обсуждаться на саммите G20 на острове Бали, главами государств и главами правительств наиболее влиятельных стран мира. Они будут обсуждать это без украинского президента, к сожалению.

Так, Владимир Зеленский выступит в режиме онлайн и ему такие выступления хорошо удаются, потому что это эмоции. И даже правильный и нужный визит в Херсон - это также емополитика.

Но емополитика (деятельность политика, направленная на эмоции) не может заменить реальную политику, потому что даже продолжительность и влияние емополитики, не говоря уже о последствиях, очень ограничены по сравнению с реальной политикой.

Источник