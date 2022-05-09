Хана России: зачем Путин отменил полеты авиации на параде 9 мая

Путин на параде в Москве 9 мая 2022 / Скриншот

На 9 мая Путин в итоге выдал пшик - ни мобилизации, ни священной войны с НАТО, даже самолеты отменили.

Блеяния с оправданиями агрессии против Украины выглядели крайне жалко, аргументы не заслуживают внимания. Отмена самолетов и вовсе является проявлением не только слабости, но и элементарного страха перед возможностями Украины сбивать российскую авиацию.

В предыдущие годы - в 2019, 2020, 2021 году - облака стабильно разгоняли да еще и хвастались технологиями разгона. Публикации тогда назывались "Повелители туч", их можно и сейчас найти.

Но только сейчас повелители туч решили скоропостижно отменить авиацию вообще, сославшись на погоду. Хотя еще три дня назад директор Гидрометцентра публично заявил о том, какая будет погода и что облака придется разгонять.

Вывод элементарный - сильно забоялись, что праздник будет безвозвратно испорчен четким украинским выстрелом.

Читайте такжеМарш курсантов и грустный Искандер: почему парад в Москве прошел почти без техники и военныхА это значит одно - хана России. Бить Украина будет сильно и бить будет долго.