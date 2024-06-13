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Хамас празднично повилял "Россией"

Сергей Климовский
13 июня 2024, 08:22
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Если Хамас держит 9 месяцев в плену двух агентов ФСБ и обещает вернуть, когда между ним и Израилем будет прекращение огня, то это означает, что он совершенно не доверяет Москве.
ХАМАС, Россия
ХАМАС россиянам не доверяет / Коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

Ведомство лаврова два дня – 11 и 12 июня навязчиво сообщало СМИ о своём крупном успехе к дню "россии" – Хамас обещает когда-нибудь вернуть двух граждан РФ, Лобанова и Труфанова, удерживаемых 9 месяцев в заложниках. Лавров хотел празднично блеснуть и показать всем в кремле, что его полуразвалившееся ведомство не зря ест хлеб с икрой, но не заметил, как сел в лужу и опустил РФ на дно.

Если Хамас держит 9 месяцев в плену двух агентов ФСБ и обещает вернуть, когда между ним и Израилем будет прекращение огня, то это означает, что он совершенно не доверяет Москве и хочет иметь инструмент давления на неё. Пусть не очень эффективный, но хоть какой-то и коррелирующий с менталитетом лидеров Хамас. То, что лавров не смог уговорить Хамас отдать их даже за деньги ко дню "россии", чётко показывает подлинное отношение Хамас к РФ как к партнёру, всю неоднозначность отношений между ними в данный момент, а также вяличие расеи. Той самой, которая в образе медведева закрасила в этот день на карте территорию Украины в цвета флага РФ, но не смогла забрать у Хамас двух своих агентов. Более того, если и заберёт, то очень не скоро и должна будет сделать за это нечто очень приятное лидерам Хамас.

видео дня

Можно усомниться, что оба Александра – Лобанов и Труфанов, агенты ФСБ, а точнее её филиала нарышкинской СВР. Формально это ничего не меняет, так как два гражданина РФ всё равно остались в плену на день расеи, даже если предположить, что они не агенты, а просто туристы.

Остались, вопреки тому, что ещё осенью 2023 г. Хамас разрешил выехать через Рафах в Египет всем иностранцам, не имевшим паспорта Израиля или разрешения на проживание в нём, и о которых у него не было информации как об агентах чей-то разведки. В Хамас лучше всех на этой планете знают, что Газа – не популярный курорт в Средиземноморье и случайные люди туда попадают очень редко. Естественно, что иностранец в Газе быстро оказывался в поле зрения разведки Хамас, а то как его отслеживали – это её проблемы.

Столь же естественно, что после 7 октября приличные разведки связывались с Хамас и вытягивали своих агентов таким способом, если те не могли уехать из Газы через каналы министерств иностранных дел, ООН, Красного креста и полумесяца и т.п. Очевидно, что ФСБ действовало как и все, но граждане РФ почему-то стали "зависать" в Газе, вопреки более чем дружеским отношениям Москвы с Хамас.

Ведомство лаврова, готовясь к торжествам, разместило в СМИ детальный отчёт, как оно вытягивало из плена у Хамас граждан РФ. Воспользуемся этим открытым источником. В Газе оказалось всего пять граждан РФ. Две гражданки были отпущены Хамас вместе с другими иностранцами ещё до января 2024 г. Хамас даже отметил, что сделал этот "в знак признательности" за позицию "путина". В результате осталось трое – Лобанов, Труфанов и Виктор Козлов, 27-летний уроженец Свято-Ленинграда, имевший гражданство Израиля как второе.

Козлов был охранников на том самом приграничном музыкальном фестивале, где его и взяли в плен. Только в начале июня ЦАХАЛ выменял его у Хамас. В марте Тахер ан-Нуну, представитель политбюро Хамас, заявил "Известиям", что о месте нахождения Козлова, Лобанова и Труфанова ничего неизвестно. Хамас явно не хотел с ними расставаться и темнил. В итоге Козлова вернули Израилю и ведомство лаврова поместило 11 июня фото с ним и его семьёй в здании посольства РФ в Тель-Авиве. Лобанова и Труфанов не отдали, несмотря на всю признательность Хамас к "путину".

Хамас уже не заявляет, что не знает, где они находятся в небольшой и полуразрушенной Газе, и выдвигает версию, надо ждать если не окончания войны, то хотя бы перемирия. В Хамас знают, что в руках у него не два русо-туристо, а два кадровых агента ФСБ, и что РФ управляют "чекисты", и что из этого нужно и можно извлечь нечто большее, чем просто деньги. Возможно, к этому Хамас подталкивают из Ирана. Если это предположение верно, то два агента ФСБ ещё долго будут курить бамбук в Газе и славить расею.

Кто такой Сергей Климовский

Сергей Климовский – украинский историк и блогер, кандидат исторических наук, известный археолог. Долгое время занимался раскопками на территории украинской столицы. Является создателем киевского общественного музея "Замкова Гора". В блоге на своей странице в Facebook анализирует вопросы политики, геополитики, российско-украинской войны.

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Сергей Климовский
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