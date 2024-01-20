Гурулев напрасно переживает - ГУЛАГ на России будет

Один ракетный запуск может изменить вектор. Один выстрел, одна петля, одна табакерка. Так что не всё так уж плохо.

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Андрей Гурулев / скриншот

Конечно, будет ГУЛАГ. Это неизбежно, ведь беспредел не знает границ и не имеет обратного хода. Согласно законам беспредела, каждое новое зло должно превзойти предыдущее. Путинизм, подобно любому преступлению, может избежать возмездия и продолжать существовать, лишь совершая новые преступления еще более отвратительного характера.

Так что не стоит беспокоиться. Гурулев напрасно переживает. В России произойдет ГУЛАГ, национализация, мобилизация и публичные казни. Всё произойдет. Но! Генерал торопится, он бежит впереди паровоза. В игре путинского пасьянса смерти карты следует раскрывать постепенно.

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Сначала люди должны порадоваться и понаслаждаться конфискацией имущества у иноагентов, отщепенцев и евреев. Затем - у дезертиров и так далее. Но это не решит проблему. Война останется бессмысленной и позорной. Она продолжит "проигрываться".

Тогда придет время предъявить карту "народных расправ". Они легко организовываются и приносят удовольствие возмущенным патриотам. Затем - публичные казни. Когда они станут обыденным явлением и не изменят ситуацию, тогда можно вводить ГУЛАГ. Это не спасет Россию, но затормозит крах режима на какое-то время. Затем - ядерные кнопки. К сожалению, вектор - упрямая вещь.

Один ракетный запуск может изменить вектор. Один выстрел, одна петля, одна табакерка. Так что не всё так уж плохо.

Кто такой Александр Невзоров? Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года. Резкий критик Путина в последние годы. С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы". 3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.



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