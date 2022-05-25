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Грязная игра Германии и Франции относительно Украины: как немцы и французы стали обслугой Путина

Юрий Радухин

публицист, политический эксперт

25 мая 2022, 06:39

Украина остановила Путина и на время обескровила его, защитив Европу своими жизнями. А теперь Макрон и Щольц призывают "не злить Путина". Ребята охемингуэли.

Украина остановила Путина и на некоторое время его обескровила, защитив Европу своими жизнями
Многолетняя политика Германии и Франции привела к войне 2022 года / Офис президента

Коллективный Путин – это не только Россия. К сожалению, это лидеры ведущих стран Евросоюза – Франция и Германия, которые точно не заинтересованы в победе Украины. Сегодня не секрет, что эти партнерчики Украины занимаются традиционным обслуживанием Путина. Что-то вроде официантов при нем.

Теперь Украина четко понимает, что нормандский формат и Минск-2 был просто аферой и игрой, где основным бенефициаром был Путин. Грязной игрой, которая обошлась Украине самой дорогой ценой – тысячами жизней украинцев в течении восьми лет и оккупацией территорий. Также именно многолетняя политика Германии и Франции работала на милитаризацию фашиста Путина и привела к войне 2022 года.

Сегодня выскакивает, как черт из табакерки, Макрон – активный член команды коллективного Путина – и публично требует "не унижать Россию" и "сохранить лицо Путину". Дальше премьер-министр Италии – Драги – выдает "мирный план", который точно написан в Кремле и согласован с Макроном и Шольцем.

А международному сообществу остается только наблюдать, как политические камикадзе Макрон, Шольц, Драги и примкнувший к ним в ООН Гуттериш, как эта гоп-компания будет "сохранять лицо" фашисту и военному преступнику. Отличившемуся ничем неспровоцированной агрессией и геноцидом украинского народа; массовыми убийствами наших детей и мирных граждан...

Словом, будем наблюдать, как группа лидеров стран старой демократической Европы, переквалифицирующихся в политических пластических хирургов-косметологов, будет проводить операцию по превращению рыла фашиствующего монстра военного преступника Путина в человеческое лицо.

Возникает только один вопрос: кто будет сохранять лицо Макрону, Шольцу, Драги и примкнувшему к ним Гуттеришу?

Франция и Германия персонально должны Украине за восемь лет работы конформистского нормандского формата.

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Сегодня, следуя кремлевскому темнику, эти ребятки предлагают Украине "урегулирование ситуации", следуя плану из четырех пунктов, который озвучило итальянское правительство Драги. Суть плана состоит в прекращении огня и замораживании конфликта. То есть, следуя их логике, Украине предлагается отдать бункерному чудовищу еще Херсон и Мариуполь, а, может, и Одессу. Если оркам повезет. Что нереально!

Украина остановила фашиста и на некоторое время его обескровила, защитив Европу своими жизнями. А теперь, по мнению Макрона и Щольца, надо "не злить Путина". Ребята, вы там часом не охемингуэли!?

Макрон, переведи Севастопольский флот в Марсель, а Шольц пусть отдаст Баварию. И замораживайте тогда конфликты.

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Украина и ее партнеры англосаксы (США и Великобритания) сегодня уже четко осознали, что на Францию и Германию не следует рассчитывать в помощи Украине. Поставляя вооружение по ленд-лизу, из этого следует исходить. В Украине на Донбассе сегодня сущий ад, и соответствующее вооружение необходимо сегодня. А немцы нам намереваются что-то там передать в середине июля. Прозрачное издевательство и предательство.

Вообще, меня всегда поражала последовательность и причинно-следственные связи передачи Украине необходимого вооружения союзниками. Сначала должны произойти Бучи и Мариуполи, погибнуть десятки тысяч украинцев, сотни наших детей и быть разрушенными города... И только затем партнеры нам поставляют востребованное еще позавчера оружие.

Господа, такая политика – это косвенное участие в геноциде украинского народа. Я не верю, что профессионалы Пентагона не в состоянии осуществлять перспективное планирование войны, развитие событий и поставки Украине необходимого востребованного вооружения превентивно. До того, как погибнут под снарядами и ракетами десятки тысяч украинцев и будут разрушены города. Тем более, что президент и верховный главнокомандующий Зеленский, министр Кулеба и главком ВСУ Залужный буквально кричат об этом нашим партнерам каждый день!

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Необходимо срочно пересмотреть логику алгоритма поставок вооружения Украине. Тем более, США и союзники определились с целями этой войны:

1. Победа Украины.

2. Восстановление территориальной целостности Украины.

3. Ослабление России до такой степени, чтобы она больше никогда не могла совершать агрессию.

Также определились с механизмом поставок любого вооружения – это ленд-лиз. Лучшего и более эффективного механизма решения этой проблемы пока история не знает.

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Что сейчас мешает поставлять востребованное Украиной на фронте вооружение вовремя (заранее), необходимой номенклатуры и объёмов? Ведь от этого зависит сохранение сотен тысяч жизней и спасение городов и инфраструктуры Украины от разрушения. Зависит от этого и достижение целей войны, озвученных США и их союзниками в общем коммюнике в апреле в Рамштайне.

В итоге, от этого зависит достижение главной цели антипутинской коалиции – победа Украины в этой войне и западной демократии над авторитаризмом!

Господа, как говорили классики: "Торг здесь неуместен!".

Юрий Радухин, публицист, политический эксперт

война в Украине Франция Владимир Путин Эммануэль Макрон Минск-3 Россия Олаф Шольц Германия Юрий Радухин
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