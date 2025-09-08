Укр
Гражданские в форме: почему не стоит разделять жертв войны

Юрий Богданов
8 сентября 2025, 06:14
Нам было бы полезно помнить, что 90%+ наших военных - это такие же гражданские, которые в армию попали не потому что это было мечтой их жизни.
Гражданские в форме: почему не стоит разделять жертв войны
90% ВСУ недавно были гражданскими

При всех ужасах, которые переживают киевляне и жители других крупных городов, я бы все же не забывал, что на фронте и на прифронтовых территориях убытков и жертв кратно больше.

Я прекрасно понимаю, что для западного зрителя между гражданскими жертвами и гибнущими военными - пропасть. И здесь я аплодирую той работе, которую делает наш МИД и другие причастные, чтобы до самого тупого МАГА дошел сигнал о том, что здесь делает Россия.

Но все же нам здесь было бы полезно помнить, что 90%+ наших военных - это такие же гражданские, которые в армию попали не потому что это было мечтой их жизни. А потому что война пришла.

И я прекрасно понимаю, что сепарация - это очень эффективная психологическая защита. Но когда мы сами себе акцентируем на гражданских жертвах как на чем-то особенном на фоне того, как ежедневно очень "буднично" гибнут такие же гражданские в форме - это выглядит как немного социальное лицемерие.

Давайте попробуем так не делать.

О персоне: Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Смышленые сантехники кладут один ингредиент: как "пробить" слив легко и за минутуВидео

18:08

Что показал российский удар по Кабмину - украинцев предупредили о новой опасности

17:50

Когда дружба - чемодан без ручки: 9 признаков, что отношениями конец

