Говорим - Си, имеем в виду - Пу

Китай всегда был, есть и будет автократическим. Но меняться не планирует. Возможно, именно этим обусловлено долголетие китайской цивилизации.

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Китай в ООН всегда поддерживал Россию, напоминает Радухин / ua.depositphotos.com

Китай всегда был, есть и будет - автаркией, старейшей и крупнейшей на азиатском степном пространстве. В мире не существует старше китайской цивилизации. Она непрерывно существует более 4000 лет. Великие философы Китая Лао-Дзи, Сунь-Цзы и Конфуций - безусловно, внесли большой вклад в мировую сокровищницу философской мысли именно консервативной философией автаркии.

Китай всегда был, есть и будет автократическим. Но меняться не планирует. Возможно, именно этим обусловлено долголетие китайской цивилизации. Мировоззрение народа, опираясь на тысячелетний опыт, гарантируют высокую стабильность автократического политического устройства государства Китай. Монарший авторитаризм по сути и последствиям мало чем отличается от компартийного.

Учитывая непомерные амбиции товарища Си и его фанатичное увлечение глобальным геополитическим проектом двухполярного мира... политические акции путинского кремля в Пекине значительно выросли.

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Именно над созданием прочного глобального авторитарного полюса мира во главе с Китаем уже не первый год работает товарищ Си. Полюса, альтернативного демократическому. Все, что касается демократического свободного мира с политической точки зрения, для Си враждебно. Это определяюще важное общее место и основа для слияния в политическом экстазе товарищей Пу и Си. Слияния в единую ПуСи конгломерацию.

Только экономика Китая очень зависима от мировой. Товарооборот между КНР и Евросоюзом с США составил в 2022 году 1.6 трлн $. Что в 9 раз больше, чем с Россией.

В свою очередь, США и ЕС гораздо менее зависимы от экономических связей с Китаем. Политический и экономический развод с Китаем Запад переживет гораздо легче.

Экономический кризис в Поднебесной наоборот усилится. Более того... Весь технологический прогресс Китая держится на технологиях США и ЕС. Кое-что Пекин покупает, или получает в совместном бизнесе. Но львиную долю технологий Поднебесная банально ворует. Поэтому в случае развода Китай стремительно отправится в прошлое к своим источникам времен Мао.

Геополитическая конструкция господина Си без россии Пу невозможна. Интересы Китая в рф можно свести к двум основным взаимосвязанным составляющим. Китай интересует в рф:

1. Большой ядерный потенциал, соизмеримый с США. Для построения глобального автократического полюса ЯО - это главная конструкция системы.

2. Пекин все время смотрит на карту Китая XIX века, где Сибирь является территорией Китая. Которую Россия у Поднебесной тупо отжала. Китай не будет возражать, если кремль вернет награбленное. Пока Пекин применяет в политике на российском направлении лишь инструменты экономического поглощения территорий "братской" соседки. Эффективно, но медленно проглатывая куски России на Дальнем Востоке. Военные средства эффективны и быстры, но пока не ко времени. Союз ПуСи погрузился в построение собственного глобального полюса.

Кстати, очень важная деталь, которую пока экспертная среда нигде не обсуждает. Украине и Западу нужна победа, которая оставит после себя Акт капитуляции России с последующей денуклеацией (ядерное разоружение). Тогда Китай сразу прекратит играть в "братскую любовь " с кремлем. Глобальный стратегический партнер для Пекина потеряет всю привлекательность.

В 1991 году Украина выбрала демократический путь развития и уже давно политически большинство нашего общества себя идентифицирует с Западом. Что было доказано предателю Януковичу Майданом достоинства... после игнорирования овощем в Вильнюсе подписания соглашения ассоциативного членства Украины в ЕС.

После начала войны в феврале 2022 года окончательно была разорвана даже та прогнившая ткань отношений между Украиной и рф, которая сохранялась еще 23 февраля 2022 года. Украина, к счастью, оказалась на противоположном берегу от россии и Китая! Китай для рф - это единомышленник и стратегический союзник по авторитарному мировоззрению. Поэтому Пекин всегда будет поддерживать Москву и Путина лично.

Следовательно, украинское общество должно четко осознавать, где находится Украина, а где Китай с братской ему россией.

Китай в ООН всегда поддерживал россию. Даже после начала ее агрессии в Украине Пекин если не голосует откровенно "за" интересы россии и "против" интересов Украины... Так Китай переходит на сторону зла, воздерживаясь при голосовании.

Множество противоположно крайних предположений и слов появилось в информпространстве относительно телефонного разговора лидера Китая Си с президентом Зеленским. Как по мне, внимания не заслуживает 99.9% оценок экспертов о значении этого разговора.

В итоге получился хайп парада ничем не подтвержденных мнений и прогнозов ангажированных специалистов. Что приводит к коллапсу критического мышления по этому поводу в коллективном сознании украинского общества. Именно так выглядит технология и механизм возникновения коллапса критического мышления общественного мнения по любым проблемам. Так работает пропаганда в управляемом властью информационном пространстве. Но в данном случае инициатива пропаганды исходила снизу. От давно ангажированных кремлем экспертов и журналистов.

После разговора Си и Зе информационное поле Украины оказалось заполнено мыслями условной прокитайской партии Украины. До этого никто даже не догадывался, что такая в Украине существует. Но если внимательно присмотреться к пропекинским спикерам в Украине, то становится понятным, что их мы уже где-то видели. Оказывается, это те самые "эксперты", которые все годы независимости работали на олигархию, Партию регионов и ОПЗЖ, на российско-украинское "братство"... работали они с эфиров пророссийских олигархических каналов. Просто товарищ Пу передал кремлевских "экспертов" и "журналюг" в бессрочную аренду пекинскому братану.

То есть товарищ Си пошел на разговор с президентом Зеленским в результате согласованных с кремлевским товарищем Пу действий. Для сиамского близнеца ПуСи этот разговор - вынужденная активная мера, свидетельствующая, что кремленыш на самом деле напуган приближением контрнаступления ВСУ и пытается его сорвать. В переговорах Си бункерное существо рассчитывает на получение какого-то временного прекращения огня. Ему надо выиграть время, лучше подготовиться и уже осенью ударить снова. На что товарищ Си всегда может ответить международному сообществу, что "мы делали все возможное, но произошло не так, как предполагалось. Извиняюсь". Общее дело ПуСи будет сделано. Но Путин уже опоздал. Ему за такое короткое время не удастся сорвать контрнаступление ВСУ.

Украина, конечно, может иметь с Пекином какое-то экономическое взаимовыгодное сотрудничество. Но мы должны всегда помнить, что автократия всегда будет политическим конкурентом (врагом) демократии.

Поэтому в отношениях с Китаем Украине следует быть всегда очень осмотрительной и осторожной, не позволяя Пекину взять Киев в политические и экономические тиски. Иначе обязательно Китай затянет Украину в опасную ловушку!

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