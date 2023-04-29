УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Говорим - Си, имеем в виду - Пу

Юрий Радухин
29 апреля 2023, 08:20
149
Китай всегда был, есть и будет автократическим. Но меняться не планирует. Возможно, именно этим обусловлено долголетие китайской цивилизации.
Говорим - Си, имеем в виду - Пу
Китай в ООН всегда поддерживал Россию, напоминает Радухин / ua.depositphotos.com

Китай всегда был, есть и будет - автаркией, старейшей и крупнейшей на азиатском степном пространстве. В мире не существует старше китайской цивилизации. Она непрерывно существует более 4000 лет. Великие философы Китая Лао-Дзи, Сунь-Цзы и Конфуций - безусловно, внесли большой вклад в мировую сокровищницу философской мысли именно консервативной философией автаркии.

Китай всегда был, есть и будет автократическим. Но меняться не планирует. Возможно, именно этим обусловлено долголетие китайской цивилизации. Мировоззрение народа, опираясь на тысячелетний опыт, гарантируют высокую стабильность автократического политического устройства государства Китай. Монарший авторитаризм по сути и последствиям мало чем отличается от компартийного.

Учитывая непомерные амбиции товарища Си и его фанатичное увлечение глобальным геополитическим проектом двухполярного мира... политические акции путинского кремля в Пекине значительно выросли.

видео дня

Именно над созданием прочного глобального авторитарного полюса мира во главе с Китаем уже не первый год работает товарищ Си. Полюса, альтернативного демократическому. Все, что касается демократического свободного мира с политической точки зрения, для Си враждебно. Это определяюще важное общее место и основа для слияния в политическом экстазе товарищей Пу и Си. Слияния в единую ПуСи конгломерацию.

Только экономика Китая очень зависима от мировой. Товарооборот между КНР и Евросоюзом с США составил в 2022 году 1.6 трлн $. Что в 9 раз больше, чем с Россией.

В свою очередь, США и ЕС гораздо менее зависимы от экономических связей с Китаем. Политический и экономический развод с Китаем Запад переживет гораздо легче.

Экономический кризис в Поднебесной наоборот усилится. Более того... Весь технологический прогресс Китая держится на технологиях США и ЕС. Кое-что Пекин покупает, или получает в совместном бизнесе. Но львиную долю технологий Поднебесная банально ворует. Поэтому в случае развода Китай стремительно отправится в прошлое к своим источникам времен Мао.

Геополитическая конструкция господина Си без россии Пу невозможна. Интересы Китая в рф можно свести к двум основным взаимосвязанным составляющим. Китай интересует в рф:

1. Большой ядерный потенциал, соизмеримый с США. Для построения глобального автократического полюса ЯО - это главная конструкция системы.

2. Пекин все время смотрит на карту Китая XIX века, где Сибирь является территорией Китая. Которую Россия у Поднебесной тупо отжала. Китай не будет возражать, если кремль вернет награбленное. Пока Пекин применяет в политике на российском направлении лишь инструменты экономического поглощения территорий "братской" соседки. Эффективно, но медленно проглатывая куски России на Дальнем Востоке. Военные средства эффективны и быстры, но пока не ко времени. Союз ПуСи погрузился в построение собственного глобального полюса.

Кстати, очень важная деталь, которую пока экспертная среда нигде не обсуждает. Украине и Западу нужна победа, которая оставит после себя Акт капитуляции России с последующей денуклеацией (ядерное разоружение). Тогда Китай сразу прекратит играть в "братскую любовь " с кремлем. Глобальный стратегический партнер для Пекина потеряет всю привлекательность.

В 1991 году Украина выбрала демократический путь развития и уже давно политически большинство нашего общества себя идентифицирует с Западом. Что было доказано предателю Януковичу Майданом достоинства... после игнорирования овощем в Вильнюсе подписания соглашения ассоциативного членства Украины в ЕС.

После начала войны в феврале 2022 года окончательно была разорвана даже та прогнившая ткань отношений между Украиной и рф, которая сохранялась еще 23 февраля 2022 года. Украина, к счастью, оказалась на противоположном берегу от россии и Китая! Китай для рф - это единомышленник и стратегический союзник по авторитарному мировоззрению. Поэтому Пекин всегда будет поддерживать Москву и Путина лично.

Следовательно, украинское общество должно четко осознавать, где находится Украина, а где Китай с братской ему россией.

Китай в ООН всегда поддерживал россию. Даже после начала ее агрессии в Украине Пекин если не голосует откровенно "за" интересы россии и "против" интересов Украины... Так Китай переходит на сторону зла, воздерживаясь при голосовании.

Множество противоположно крайних предположений и слов появилось в информпространстве относительно телефонного разговора лидера Китая Си с президентом Зеленским. Как по мне, внимания не заслуживает 99.9% оценок экспертов о значении этого разговора.

В итоге получился хайп парада ничем не подтвержденных мнений и прогнозов ангажированных специалистов. Что приводит к коллапсу критического мышления по этому поводу в коллективном сознании украинского общества. Именно так выглядит технология и механизм возникновения коллапса критического мышления общественного мнения по любым проблемам. Так работает пропаганда в управляемом властью информационном пространстве. Но в данном случае инициатива пропаганды исходила снизу. От давно ангажированных кремлем экспертов и журналистов.

После разговора Си и Зе информационное поле Украины оказалось заполнено мыслями условной прокитайской партии Украины. До этого никто даже не догадывался, что такая в Украине существует. Но если внимательно присмотреться к пропекинским спикерам в Украине, то становится понятным, что их мы уже где-то видели. Оказывается, это те самые "эксперты", которые все годы независимости работали на олигархию, Партию регионов и ОПЗЖ, на российско-украинское "братство"... работали они с эфиров пророссийских олигархических каналов. Просто товарищ Пу передал кремлевских "экспертов" и "журналюг" в бессрочную аренду пекинскому братану.

То есть товарищ Си пошел на разговор с президентом Зеленским в результате согласованных с кремлевским товарищем Пу действий. Для сиамского близнеца ПуСи этот разговор - вынужденная активная мера, свидетельствующая, что кремленыш на самом деле напуган приближением контрнаступления ВСУ и пытается его сорвать. В переговорах Си бункерное существо рассчитывает на получение какого-то временного прекращения огня. Ему надо выиграть время, лучше подготовиться и уже осенью ударить снова. На что товарищ Си всегда может ответить международному сообществу, что "мы делали все возможное, но произошло не так, как предполагалось. Извиняюсь". Общее дело ПуСи будет сделано. Но Путин уже опоздал. Ему за такое короткое время не удастся сорвать контрнаступление ВСУ.

Украина, конечно, может иметь с Пекином какое-то экономическое взаимовыгодное сотрудничество. Но мы должны всегда помнить, что автократия всегда будет политическим конкурентом (врагом) демократии.

Поэтому в отношениях с Китаем Украине следует быть всегда очень осмотрительной и осторожной, не позволяя Пекину взять Киев в политические и экономические тиски. Иначе обязательно Китай затянет Украину в опасную ловушку!

Источник

Си Цзиньпин Владимир Путин Юрий Радухин
Реклама

Главное за день

Бойцы ВСУ продвинулись в западной части Донецкой области – ISW

Бойцы ВСУ продвинулись в западной части Донецкой области – ISW

08:48 Мир
"Бавовна" в Севастополе, столб дыма видно за километры: оккупанты заявили об атаке БПЛА

"Бавовна" в Севастополе, столб дыма видно за километры: оккупанты заявили об атаке БПЛА

07:35 Украина
"Танки и самолеты будут давать быстрее": нардеп объяснил важность резолюции США о победе Украины

"Танки и самолеты будут давать быстрее": нардеп объяснил важность резолюции США о победе Украины

01:35 Мир
Все главные новости

Последние новости

09:10

"Мерзость, убожество, просто гадость": жену Петросяна "прорвало" после концерта Киркорова

08:56

Трое детей остались без отца: в бою с оккупантами погиб 33-летний защитник из Одесской области

08:48

Бойцы ВСУ продвинулись в западной части Донецкой области – ISWВидео

08:20

Говорим - Си, имеем в виду - Пумнение

08:03

В России собираются судить похищенную 14-летнюю украинку - омбудсмен

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

07:35

"Бавовна" в Севастополе, столб дыма видно за километры: оккупанты заявили об атаке БПЛАВидео

06:21

Си Цзиньпин поверил в украинскую победумнение

06:18

Гороскоп на май 2023: на Раков польются деньги как из рога изобилияВидео

05:10

Пригожин анонсировал скорое закрытие ЧВК "Вагнер": "мы войдем в историю"Видео

Реклама
04:00

Завершение войны и удары ВСУ по России: дипломат раскрыл позицию СШАВидео

03:03

3 самые дорогие часы времен СССР, за которыми гоняется весь мир

02:35

"Транжирить деньги, искать потерянные вещи": астролог рассказал, что можно и чего нельзя делать в маеВидео

02:05

Какое самое полезное сало: хитрый фокус поможет выбрать настоящий деликатес

01:35

"Танки и самолеты будут давать быстрее": нардеп объяснил важность резолюции США о победе УкраиныВидео

00:51

Почему 29 апреля нельзя стирать полотенца: приметы и что нельзя делатьВидео

00:22

"Лучше отменить все поездки": астролог предупредил о катастрофическом периоде в маеВидео

28 апреля, пятница
23:58

"Можем вляпаться в Минск-3": Жданов озвучил три сценария окончания войны в УкраинеВидео

23:31

Гороскоп для Близнецов на май 2023: Юпитер принесет подарок, который бывает один раз в 12 летВидео

23:25

"Никого нет в живых": мужчина со слезами перечислил соседей, которых убила российская ракета в УманиФотоВидео

23:18

Уплетут за обе щеки: как сделать бомбическую картошку с салом на мангале - восхитительные секретыВидео

Реклама
22:59

"Я тебя сильно": Дантес признался в любви Кацуриной

22:48

Шокированы, но живы: собака спасла своих хозяев от гибели во время ракетного удара по ДнепруВидео

22:45

Гороскоп для Тельцов на май 2023: что принесет последний месяц весныВидео

22:32

Макс Чмерковский с женой узнали пол будущего ребенкаВидео

22:04

Гороскоп на май-2023 от Влада Росса: что можно и чего нельзя делать в этом месяцеЭксклюзив

21:45

"Праздник начнется с Крымского моста": Арестович раскрыл планы ВСУ по деоккупации КрымаВидео

21:36

Зеленский – о диалоге с Си Цзиньпинем: Китай не дает оружия РФ и уважает суверенитет УкраиныВидео

21:22

"Сейчас как тыкну, я вам не доверяю": водитель маршрутки нагло довел до слез раненого военного

20:40

Каждый день промедления оттягивает поражение РФ: Данилов призвал дать Украине боевую авиациюВидео

20:28

"Недооценивать врага – крайне опасно": контрнаступление ВСУ еще не означает конец войны - экспертВидео

20:08

Еще дышал, когда его вытащили из-под завалов: в Умани погиб рок-музыкантФотоВидео

19:47

Лукашенко "угомонился" и уже не верит в нападение Украины на Беларусь

19:45

Как избавиться от плесени в частном доме: хитрый фокус творит настоящие чудеса

19:22

"Найдено тело ребенка": в Умани увеличилось количество жертв ракетного удараФотоВидео

19:08

Никаких табу для Украины: Зеленский призвал дать ВСУ дальнобойное оружие и авиациюВидео

19:00

Подходы у маньяков, вне зависимости от смены маньяков, неизменнымнение

18:58

"Расчет был на максимальное количество жертв": ракетный удар по Умани был неслучайным - экспертВидео

17:58

Украина будет воевать до победы: Кулеба заявил, что ВСУ могут провести несколько наступленийВидео

17:17

"Время для успешного контрнаступления": астролог рассказал, что принесет ретроградный Меркурий в маеВидео

17:14

В Умани уже 21 погибший: женщина рассказала о невероятном спасении всей семьиФотоВидео

Реклама
17:12

"Запахнет разгромом России": астролог назвал судьбоносную дату для Украины в маеВидео

17:07

"Женщине уже за 80": режиссер-иноагент оправдал Ротару перед россиянами и указал на её возрастВидео

16:59

В Москве 9 мая собрались искать "НЛО": в Сеть попал документВидео

16:35

Украинцы захейтили Яму за провокационное фото

16:34

ВСУ ликвидировали российского блогера Диркина, который называл себя "Великим Фунфурье"

16:25

4 напитка, которыми нельзя запивать таблетки: сделают только хуже

15:52

"Думали, что у родителей безопаснее": детали гибели матери с дочкой в Днепре из-за ракеты РФФотоВидео

15:50

Дипломат назвал страну-лидера ЕС, которая стала камнем преткновения на пути Украины в НАТОВидео

15:21

Вероятность захода ВСУ на территорию РФ: у Зеленского раскрыли сценарий завершения войны

14:46

Украина не будет говорить с Путиным, но готова обсудить акт капитуляции Москвы – РезниковВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Рецепты
СалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023Закуски
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять