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Говорили про Приднестровье, но забыли про Гагаузию

Александр Коваленко
7 марта 2024, 19:10
И тот факт, что в "ПМР" просто попросили бабла, ещё не означает, что Тирасполь не прогнут на большее, для синхронизации действий в отношении Кишинёва.
Приднестровье, Россия
Приднестровье / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ну, как забыли. В моём прогнозе по вероятному захвату власти в Молдове пророссийскими силами, с силовым вариантом вмешательства НВФ "ПМР", Гагаузия играла одну из важнейших ролей - блокирование Молдовы с юга.

А намедни, в рамках так называемого "Всемирного форума молодёжи", башкан Гагаузии Евгения Гуцул встретилась с президентом россии владимиром путиным, которому пожаловалась на "притеснения" и "преследования" гагаузов в Молдове.

На жалобы Гуцул путин откликнулся готовностью "помочь" Гагаузии в вопросах "отстаивания законных прав, полномочий и позиций в мире".

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Для тех кто не знает, отмечу, что Гагаузия это небольшой регион на юге Молдовы, с правом автономии и запредельно высокими пророссийскими настроениями. Регион, аналогично Приднестровью, представляет собой олигархически-криминальный кондоминиум, с тем отличием, что там отсутствует российский контингент, но присутствует предостаточное количество агентов Кремля.

Встреча Гуцул с путиным, для самой башкана Гагаузии - это предел мечтаний, нечто из разряда "Увидеть путина и умереть!", а вот для путина снисхождение до встречи с настолько мелководной сошкой, означает предельно высокую заинтересованность Кремля в Гагаузии. Причём интерес этот стал пульсировать именно сейчас, что может говорить о сохранении планов относительно Молдовы. И тот факт, что в "ПМР" просто попросили бабла, ещё не означает, что Тирасполь не прогнут на большее, для синхронизации действий в отношении Кишинёва. Разумеется, Гагаузии в этой синхронизации действий будет отведена своя роль.

Ситуация отнюдь не охладилась и на тормоза ничего не спущено.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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Молдова Приднестровье Александр Коваленко
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