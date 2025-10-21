Говорил ли Трамп отдать весь Донбасс?

Путин сделает все от себя зависящее, чтобы сорвать переговоры и для своего "информпространства" подаст это, как попытку Украины сорвать переговоры.

https://opinions.glavred.info/govoril-li-tramp-otdat-ves-donbass-10707902.html Ссылка скопирована

Трамп и Зеленский / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Встреча Трамп-Путин предварительно должна состояться 30 октября. А это значит, что в течение следующих дней мы будем иметь десятки вбросов самых сенсационных и, преимущественно, несуществующих, подробностей.

1. Когда мы говорим о Трампе, мы должны помнить две вещи: во-первых, он обучен Аляской и понимает, что прямое давление на Украину приведет к тому, что снова все, даже протрамповские СМИ, объединятся против него. Во-вторых, переговорная стратегия Трампа - это стратегическая неопределенность (оппонент до последнего момента не понимает, что предложит Трамп.

2. Я повторю то, что писал и раньше: переговоры в Будапеште (даже разговоры о них, если они не состоятся) - это часть переговорной стратегии с Китаем. Трамп (его администрация) в течение последних месяцев делала все от себя зависящее, чтобы Китай не смог создать своей жесткой коалиции и вышел на переговоры с США в окружении группы сателлитов, имеющих общую позицию (прежде всего по сохранению нынешней системы мировой торговли, которые США планомерно разрушают последние 6-7 лет). Трамп уже выполнил план минимум: такой коалиции нет и не будет. А наиболее преданный (зависимый) сателлит Китая - Россия, перед этими переговорами будет в подвешенном состоянии, чем бы ни закончились переговоры в Будапеште.

видео дня

3. Я пока слабо верю в мир: Путин сделает все от себя зависящее, чтобы сорвать переговоры и для своего "информпространства" подаст это, как попытку Украины сорвать переговоры. Но эта история не будет работать на американские СМИ, несмотря на то, что Кремль расконсервирует все свои, самые секретные консервы-журналистов.

4. Чем Трамп может давить на Путина? Увы, только Томагавками, которые полетят на российскую нефтеперевалку. Но Томагавки были и остаются исключительно гибридным оружием, которым пока пугают Путина. Трамп наверняка будет говорить о них и в Будапеште. Повлияет ли это на результат переговоров - неизвестно. И вопрос здесь не в логике, ведь условия для Путина очень привлекательные, а в психиатрии.

5. Вариантов развития есть два. Менее реалистичный: Путин соглашается на перемирие по линии разграничения и нас заставляют согласиться на языково-церковно-ракетные компромиссы. И тогда нас будут заставлять в течение 45-60 дней провести президентские выборы (выборы в ВР, за это время провести будет невозможно).

Если переговоры будут сорваны, что более вероятно, мы переходим в стадию продолжения войны, где вопрос мира уже будет практически невозможен без переговорных компромиссов между США и КНР.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред