Госпереворот Пригожина - не инсценировка и не "договорняк"

Пригожин делал все, чтобы режим был вечен, но сам получил от него удар в спину.

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У Кремля нет ответа мятежу Пригожина / Коллаж: Главред, скриншоты

Сомневаться в ярости Пригожина нет никаких оснований. Как, впрочем, и в подлости Путина. Все происходящее - не инсценировка и не "договорняк". Все "пазлы" отлично сощелкиваются. Но… все очень смешно.

Пригожин как никто был "в курсе" того, насколько режим Путина подл и преступен. Он отлично знал про любовь Путина "бить в спину" и пакостить. Тем не менее, Пригожин готов был за этот режим воевать, помирать, "класть" десятки тысяч зэков и сносить города.

Кто такой Александр Невзоров? Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года. Резкий критик Путина в последние годы. С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы". 3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.

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Пригожин делал все, чтобы режим был вечен, но сам получил от него удар в спину. Бить и ч*орить Пригожина было не слишком логично, но Путин всегда руководствуется иррациональными соображениями и гуляет "вне поля человеческой логики". Он умалишенный. Тут-то и для Пригожина все встало на места. Вероятно, он, наконец разглядел реальную картину.

И пока Пригожин, на крыльях праведной ярости, несется в ночи - Кремль создает ему "мощный ответ". Это небольшой номер казарменной самодеятельности. Сперва солдатики исполняют казенную чечетку. Затем на сцену вплывает Суровикин в мятой пачке… и "легкой ножкой-ножку бьет".

Потом участники номера вместе уговаривают Пригожина снова "стать хорошим" и не обижаться на старушку Шойгу, которая немного поковыряла ЧВК-шников.

Никакого иного ответа на военный мятеж у Кремля нет.

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