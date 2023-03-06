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Горькое возвращение украинцев к реальности

Виталий Портников

Публицист, журналист

6 марта 2023, 08:55
После 24 февраля 2022 года мы все, наконец, живем в реальности, а не в утопии.
ВСУ, война, украинские военные
Война вернула украинцев к реальности / 93-я ОМБр Холодный Яр

Все эти десятилетия я жил в отчаянии. Я жил в стране, о которой уже накануне этой войны создадут ироничный фильм "не смотрите вверх!". Украинцы отказывались смотреть вверх, а когда смотрели, ничего не видели. Ни российской угрозы, ни энергетического шантажа, ни Тузлы, ни даже вторжения в Крым и на восток страны не стали причинами коренных изменений в том, как большинство населения воспринимало реальность. И хорошо бы люди старшего поколения или мои ровесники, родившиеся в Советском Союзе!

Уже после 2014 года я встречался со студентами в нескольких городах страны и на нескольких встречах убедился, каким иллюзорным является восприятие мира во многих из тех, кто будет строить нашу страну в ближайшие десятилетия. Жить в Украине до 2022 года – это как существовать на страницах сценария той же ленты: будущее определено, комета уже на заданной траектории, но герои привычно готовятся к шоу или, в украинской терминологии, к шашлыкам. И, что самое удивительное, большинство людей, в том числе и представителей политической элиты и особенно представителей власти, которая сформировалась в результате выборов 2019 года, решительно отказывались, да и теперь нередко отказываются, понимать причины, приведшие к нападению России на Украину. Как и причины национальной поддержки, которой эта агрессия пользуется у большинства российских граждан.

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После 24 февраля 2022 года мы все, наконец, живем в реальности, а не в утопии. Это, конечно, страшная реальность, но только она позволяет надеяться, что у нас есть будущее, – потому что в утопии будущего априори не бывает.

Поэтому сегодня меня прежде всего интересует, как же сработает "формула наоборот", которая должна навсегда разрушить российские амбиции и помешать восстановлению империи. Если совсем просто: Украина после освобождения своих территорий и окончания войны должна стать членом НАТО и Европейского Союза. А если нет, наша страна обречена быть территорией новых кровопролитных сражений, буферной зоной цивилизационного конфликта. И я очень надеюсь даже не на благоразумие своих сограждан, а на благоразумие цивилизованного мира. Интеграция Украины - это единственный правильный путь к европейской безопасности. Любой другой путь уверенно ведет нас к Третьей мировой.

Ну и, конечно, меня очень интересует, какое количество украинцев после окончания войны сможет остаться жить в реальности – только уже не в реальности войны, а в реальности тяжкого мира и непростого государственного строительства. Потому что если большинство граждан Украины снова предпочтет утопию, мы можем даже после нашей победы остаться маргинальной бедной страной на обочине Европы. Страной, которая будет жить памятью о войне, а не успехами в мирном развитии.

Источник

Виталий Портников
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