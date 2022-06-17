Горькая пилюля к сладкой конфете: ждать ли Украине неприятных сюрпризов от Евросоюза

Путин, несмотря ни на что, не отказался от своей идеи фикс о создании СССР 2.0 / kremlin.ru, president.gov.ua

Украине предоставят статус кандидата в члены Евросоюза. Собственно, с этим и был прежде всего связан визит в Киев президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, председателя совета министров Италии Марио Драги и президента Румынии Клауса Йоханниса. И очень правильно, что их свозили в Ирпень, где они воочию увидели последствия нашествия орды и то, с чем имеет дело Украина.

Украина станет кандидатом в члены ЕС, принципиальное решение уже принято. Последнее слово скажет Европейский совет 23-24 июня.

Безусловно, в статусе кандидата можно пребывать очень долго. Например, как Турция – с 1999 года. Но, тем не менее, это будет серьезный шаг и политическая победа Зеленского: это покажет, за что мы боролись, ради чего были эти разрушения и страдания людей.

Другой вопрос – что стоит за этим решением о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза, и не является ли это сладкой конфеткой к горькой пилюле.

Впрочем, после посещения Ирпеня разговоры о "мире в обмен на территории" (то, к чему подталкивали Киев Драги и Макрон) закончатся. Увидев тот ужас и кошмар, который принесла Россия в Украину, у европейских лидеров не повернется язык уговаривать украинское руководство пойти на уступки Москве. Хотя последний месяц все шло к тому, что Украину будут склонять к кандидатству в члены Евросоюза в обмен на мирное урегулирование конфликта с Россией.

А ведь мир в обмен на территории – это очень нехороший мир, который рано или поздно снова приведет к войне, поскольку Россия в своих амбициях уже не остановится. Когда Москва чувствует слабость (а в плане Драги четко прослеживаются слабость и нежелание нести издержки), она идет дальше. Да, война в Италии и Франции пока далеко, но такие отношения с Кремлем, как у лидеров ведущих стран ЕС, условно называются так "думал, что продал душу дьяволу, но ты ее подарил".

Однако за день визита в Украину многие предварительные планы европейских лидеров претерпели изменения.

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"Горькая пилюля" могла быть только такой, потому что сесть за стол переговоров с агрессором, захватившим 20% нашей территории, будет означать уступить России, понимая, что она придет за оставшимися территориями. Путин однозначно не остановится. В феврале в Кремле уверяли, что Россия не собирается нападать на Украину, никакой войны не будет, потом нас убеждали, что никакого захвата украинских территорий не будет, а сегодня у России уже совершенно иная риторика – там не утихают разговоры о референдумах и присоединении Запорожской и Херсонской областей к РФ. Все это с головой выдает истинные намерения Кремля.

При этом очевидна разница между позициями Британии и Старой Европы. Британия поддерживает жесткое силовое противостояние и считает, что Украина должна не сдерживать российскую агрессию, а нанести военное поражение России, поскольку это – самый короткий путь к миру. В то же время лидеры Франции, Германии и Италии считают, что Путину нужно "сохранить лицо" и умиротворить агрессора. Таким образом, мы наблюдаем намечающийся раскол Европы – на Англосоюз и Евросоюз.

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Впрочем, достаточно политической воли и разумных аргументов украинского руководства, чтобы Украина могла отказаться от этой "горькой пилюли", и ей за это ничего не было. Поездка с европейскими лидерами в Ирпень была очень грамотным ходом – она снимет очень многие вопросы. Так, вчерашнее заявление Макрона о том, что Франция поддерживает восстановление территориальной целостности Украины, включая Крым, очень знаковое. Очевидно, часовые беседы Макрона с Путиным не добавили аргументов российской позиции. Макрон сравнил увиденное в Украине со словами Путина об украинском национализме и агрессивной нации и убедился в том, что это были лишь виртуальные конструкции. А вот разрушенный Ирпень – более чем материален, как и могилы жителей этого города, которых закапывали прямо под подъездами на клумбах, потому что невозможно было их похоронить по-человечески. Материальное всегда берет верх над виртуальным.

Потому европейцы не смогут выставить Украине такое формальное условие – если не сядете за стол переговоров с Путиным, то не будет и статуса кандидата в члены ЕС. Это может звучать непублично, за кулисами. А вот публично от Украины будут требовать реформ, борьбы с коррупцией, установления верховенства права и т.д. То есть все те требования, которые стояли перед Украиной и ранее. Ведь даже программа послевоенного восстановления Украины, о которой говорят, потребует прозрачности использования выделенных денег, чтобы они не попали в какой-то очередной схематоз.

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Если говорить о том, что на практике даст Украине статус кандидата в члены ЕС, то нужно выделить два момента.

Во-первых, это – пресловутый цивилизационный выбор. Отныне двери Европы для Украины будут приоткрыты. Это будет значить и сохранение безвиза, и бо́льшие возможности для нас, и если не распростертые объятия, то более доброжелательное отношение к Украине. Например, Турция, которая является кандидатом в члены ЕС, вполне комфортно себя чувствует в Европе, несмотря на то, что не является членом ЕС.

Во-вторых, экономически Евросоюз теперь будет более заинтересован в поддержке Украины, в инвестировании в нее и ее восстановлении, нежели раньше.

Нам всегда выдвигали массу требований по членству в НАТО и ЕС, но по большому счету это всегда геополитические решения. Поскольку если брать такие страны Евросоюза, как Болгария или Черногория, то у них с коррупцией тоже не все в порядке, но есть политическое решение, которое отводит на второй план все иные возражения. Похоже, что в ЕС все-таки есть такой консенсус и относительно Украины.

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В дальнейшем получение членства в ЕС будет зависеть от нашей внутренней политики, от положения дел в экономике, от финансовой и налоговой политики, антикоррупционной политики, ситуации с верховенством права. Если Украина будет адекватна стандартам ЕС, то и получение статуса кандидата в члены ЕС не будет отмазкой и пустой формальностью. Если мы, как Турция, пойдем особым путем, то это будет очередная грамота в рамочке, годами висящая за спиной в чьем-то кабинете.

Реакция России на получение Украиной статуса кандидата в члены ЕС не заставит себя долго ждать. У нее только один механизм реагирования – стремление уничтожить украинское государство. Недавний "выброс" Медведева, спросившего "А кто вам сказал, что через два года еще будет существовать Украина?", показал истинные целы российского руководства. Что у Кремля на уме, то у Медведева на языке и в Твиттере. Так что разрушение Украины – это основной вектор. Кремль будет делать все, чтобы Украина оставалась в положении серой зоны – территории между Европой и Российской империей.

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Да и весь план специальной военной операции был заточен на то, чтобы, сменив власть в Украине, вернуть ее в единое экономическое пространство с Россией примерно зимой – накануне столетия формирования СССР – и подписать новый союзный договор. Вероятно, сейчас Москва предполагает, что провернет все это с оккупированной частью Украины. В любом случае, от своей идеи фикс – создание СССР 2.0 – Путин не отказался, несмотря ни на что.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда