Горбачев также врал

Горбачев так же врал, считает Фурса / Reuters

Горбачев умер.

И с одной стороны русские Z-фашисты включили зашквальный уровень хейта, обвиняя его в распаде СССР. Потому что это была великая империя, а не то, что сейчас. И потому что Путин сказал, что распад СССР был величайшей катастрофой века. А раз сказал Путин, то его устами говорит провидение.

С другой стороны, мир вспоминает его как человека, который дал свободу как Восточной Европе, так и странам СССР. Разница только в том, что все страны восточной Европы воспользовались своим шансом, а вот страны СССР не все.

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А правда в том, что Горбачев ничего такого не делал. Он просто был в тот момент во главе СССР. Но не принимал он решений ни на развал, ни на свободу. Эти решения за него приняла экономика СССР. Модель коммунистического государства. Которая просто не работала. Перестала работать, как только упали заоблачные цены на нефть конца 70-х. И у страны просто не было денег. И не было еды. И не было денег покупать эту еду. Потому что плановая экономика не работает. Потому что социализм и коммунизм, чтобы оно там ни было, потому что его же так и не достроили, просто не работают.

Горбачев не давал свободу Восточной Европе. Если бы была его воля, он бы никуда их не отпустил. Но у него не было денег и сил их удерживать.

Горбачев не хотел объединения Германии и разрушения стены. Просто на тот момент СССР полностью зависел от западных кредитов. Полностью. И не имел сил их отдавать. Более того, нужно было много денег сверху. Поэтому и вынужден был пойти на условия цивилизованного мира и остановил оккупацию Восточной Германии.

Горбачев не хотел распада СССР. Он просто не смог удержать все эти процессы под контролем, хоть и пытался. Он силой пытался это остановить, например, в странах Балтии.

Горбачев был таким же советским партийцем, как его древние предшественники. Просто немножко помоложе. И все. Но суть была такой же. Он так же врал про Чернобыль и этим увеличивал количество жертв. Именно при нем умирал Стус. Именно он оппонировал тому же Сахарову в Москве.

Горбачев просто оказался в том месте в то время, когда запас прочности Советского Союза иссяк. За него все решила экономика. Вся эта "Перестройка", за которую его обожали в Западном Мире, была просто признанием факта, что оно не работает и сейчас развалится. Он просто смотрел на результаты работы коммунистической партии за предыдущие 70 лет и не мог ничего с этим сделать. Он видел, как СССР тратит последние доллары на закупку зерна в Канаде, которого не хватало. Он видел, как 40% рублей уходит на военно-промышленный комплекс и ничего с этим сделать не мог. Он хотел спасти СССР. Не меньше, чем те деды из ГКЧП, которые хотели его устранить. Просто он больше знал об экономике СССР, чем они. Но даже зная об этом, отчаянно пытался спасти умирающую империю. И не смог. Хотя пытался. Но не смог. Ведь чтобы спасти СССР, нужна была экономическая свобода. Рыночная экономика. А экономическая свобода всегда идет рядом со свободой политической.

Мог ли Горбачев утопить в крови все ростки свободы? Ну чисто теоретически мог. Но это бы не изменило экономической ситуации. И нельзя сравнивать с Китаем. Китай был очень беден тот момент, когда там в 1989 году задушили ростки свободы танками на центральной площади.

Повторит ли Россия путь СССР? Пока что модель России выглядит более устойчивой. Просто потому, что в России есть рыночная экономика. И пока они ее окончательно не разрушили, всегда будет простой путь вернуться к развитию. Надо просто прекратить быть фашистами. Так просто. Сейчас российская экономика истощается санкциями и самосанкциями, в том числе теми процессами, которые являются следствием фашизации страны, что не способствует притоку инвестиций и очень способствует оттоку мозгов. Но просто измени режим, политический режим, и экономика восстановится. Постепенно. Догоняя потерянные годы. Но восстановится. Пока они не прошли точку не возврата.

Но пока режим не изменен, запасы прочности российской экономики так же иссякают. Да, рыночная экономика работает лучше. Но и путь с 1991 года был пройден значительный. И что кажется очень хорошим результатом в 1991 году, сейчас видится как тотальное обнищание. И поэтому у России есть шанс повторить судьбу СССР. Из-за собственной тупости, упрямства и имперских амбиций. И не важно, какой будет фамилия нового Горбачева. Важно, что у него так же может не остаться выбора.